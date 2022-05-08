Кредити, іпотека, війна: як українцям впоратися з боргами перед банками — Finance.ua
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Кредити, іпотека, війна: як українцям впоратися з боргами перед банками

Вчора 20:02Кредит&Депозит
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Кредити, іпотека, війна: як українцям впоратися з боргами перед банкамиКредити, іпотека, війна: як українцям впоратися з боргами перед банками
Повномасштабне російське вторгнення в Україну призвело до економічних проблем. Міністерство економіки України прогнозує падіння ВВП України на 16 відсотків у першому кварталі, а за рік — до 40 відсотків. Світовий банк передбачає ще більше падіння економіки України через війну — на 45,1 відсотка за підсумками року. Як наслідок — доходи багатьох українців скорочуються, а дехто навіть лишається без роботи.
Про це пише DW.
Банки не можуть не нараховувати відсотки і просто «пробачати» кредити, адже це призведе до того, що вони врешті не зможуть повернути людям депозити, пояснює голова ради Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Олена Коробкова.
«Компромісним рішенням є запровадження „кредитних канікул“, надання можливості не обслуговувати кредити зараз для тих, хто у скрутному становищі, і можливості повернути кредит після війни», — каже вона.
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Що стосується іпотеки, то зазвичай банки кажуть, що все потрібно оплачувати як зазвичай. Банк може дозволити не сплачувати чергові платежі по іпотечному кредиту за рахунок кредитних канікул на час дії воєнного стану в Україні. Проте у цьому дозволі є нюанс — всі пропущені платежі після скасування воєнного стану потрібно буде сплатити одразу.

Банкам заборонено штрафувати

Рішення про заборону банкам та небанківським фінансовим установам нараховувати штраф та пеню в разі прострочення виконання зобов’язань за споживчим кредитом Верховна Рада України ухвалила 15 березня. Така норма діятиме на час воєнного стану та у 30-денний строк після дня його скасування. Також забороняється збільшувати процентну ставку за користування кредитом.
Водночас, кредитори мають право нараховувати відсотки за користування кредитними коштами та інформувати щодо необхідності сплати як відсотків, так і основної суми боргу, зазначають в пресслужбі Національного банку України.
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«Кредитні канікули, за яких не нараховуються або частково нараховуються відсотки за кредитом, — це відтермінування сплати боргу, а не його прощення. Також „кредитні канікули“ — це право кредитора, а не його обов’язок», — підкреслюють в НБУ.
У НБУ зазначили, що не впливають на операційну діяльність банків, а тому не встановлюють строк «кредитних канікул» або їхні умови.
«Банки самостійно визначають оптимальний сценарій виходячи із стану своїх боржників. На нашу думку, такий підхід є найбільш ефективним, адже продемонстрував свій позитивний результат у 2020 році», — наголосили у Нацбанку.
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Окрім того, в НБУ підкреслюють: якщо позичальники мають фінансову можливість обслуговувати позики, то варто це робити. Тим, хто не може, рекомендують домовлятися безпосередньо з кредиторами про умови таких «канікул», а банкам — активніше пропонувати своїм клієнтам реструктуризацію заборгованості за споживчим кредитом або ті ж самі «кредитні канікули».

Як працюють кредитні канікули

За матеріалами: Deutsche Welle
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