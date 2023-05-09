Кредитування фізосіб під час війни: як змінилися основні показники — Finance.ua

Кредитування фізосіб під час війни: як змінилися основні показники Сьогодні 13:04 — Кредит&Депозит

Кредитування фізосіб під час війни: як змінилися основні показники

У березні 2022 року фінансовий ринок миттєво відреагував на повномасштабне військове вторгнення росії на територію України та майже повністю припинив видачу споживчих кредитів як в банківських установах, так і в фінансових компаніях.

МФО. Як зазначають аналітики, після початку повномасштабної фінансові компанії взагалі припинили надавати кредити — з показником 0,2% за обсягом наданих кредитів та 0,3% за кількістю наданих кредитів в порівнянні з березнем 2021 року.

Майже всі ці кредити були надані МФО вже наявним клієнтам (93%), при цьому середня сума кредиту, котра надавалась, була менша на 20% від сум що надавали МФО до початку війни.

Банки. Банківські установи мали мізерну активність по видачі строкових кредитів з показником 1,3% по обсягах та 0,2% за кількістю. Трішки краща була ситуація по встановленню кредитних лімітів на картки з показником 4,5% по обсягах та 7,5% за кількістю, що було пов’язано з переходом клієнтів банків на віддалене обслуговування та оформленням карток громадянами котрі виїхали за кордон.

Це також підтверджується показником по наданню кредитів новим клієнтам банків, котрий становив 74% по кредитним карткам та 46% по строковим кредитам.

Тобто клієнти обирали для співпраці ті банки котрі могли здійснити їх віддалену ідентифікацію та обслуговування. При цьому банки також, як і МФО, знизили середню суму кредиту та кредитного ліміту (на 40% по обох продуктах).

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«У наданих графіках бюро показує надані партнерами дані як вони є, і в березні 2022 року було суттєве зростання середньої суми строкового кредиту до 500% що було пов’язано з декількома великими видачами кредитів котрі суттєво вплинули на показник, оскільки загальна кількість наданих кредитів в той період була дуже незначна. Тому за „очищеними даними“, без врахування таких кредитів, реальний показник також зафіксував зниження середньої суми наданого строкового кредиту на 40%», — зазначають експерти у коментарі.

Окремо звертають увагу на показники кредитування в розрізі банківських груп.

Ситуація в групах станом на березень 2022 року склалась так: великі українські банки (показник 0,3%) та іноземні банки (показник 0,2%) повністю припинили кредитування.

Інші українські банки мали активність в 1,6%. З найбільшим показником котрий склав 5,2% від показників березня 2021 року були державні банки.

Тобто за виключенням державних банків кредитування на ринку ніхто не провадив.

Що відбувається на ринку кредитування зараз

В порівнянні з березнем 2022 року відбулося пожвавлення на кредитному ринку, проте до показників 2021 року ринок на жаль ще не наблизився.

«Бачимо значне відновлення ринку кредитування у фінансових компаній по обсягу кредитів (82,9%), проте це пов’язано зі збільшенням середньої суми виданого кредиту для клієнтів МФО, котра зросла на 48%. При цьому кількість кредитів, наданих фінансовими компаніями, відновилася до показника в 56%. Тобто ринок МФО відновився лише на половину від показників березня 2021 року. Також фінансові компанії поступово відновлюють кредитування для нових клієнтів, на разі показник зріс з 7% в березні 2022 до 17% в березні 2023 року», — йдеться у повідомленні Першого всеукраїнського бюро кредитних історій.

не таке суттєве, а за кредитними картками — 33,4%, за строковими кредитами 24,1%. Знову ж таки, на це вплинуло зростання середньої суми виданого кредиту: по кредитним карткам +15%, по строковим кредитам +21%. Щодо кількості видачі кредитів, то показник склав: ринок банківського кредитування відновився лише на 20-25%. При цьому банківські установи продовжують працювати з новими клієнтами, але показники мають дещо іншу тенденцію. За рік військових дій кількість нових клієнтів, котрим надають строкові кредити, становить лише 18% (банки в більшості кредитують власних клієнтів), по кредитним карткам — 61% (продовжується залучення нових клієнтів в банківські установи, котрі в змозі надавати віддалені послуги). У банківських установах відновлення кредитування за обсягами, а за кредитними картками — 33,4%, за строковими кредитами 24,1%. Знову ж таки, на це вплинуло зростання середньої суми виданого кредиту: по кредитним карткам +15%, по строковим кредитам +21%. Щодо кількості видачі кредитів, то показник склав: кредитні картки — 29%, строкові кредити — 20% від показників березня 2021 року. ТобтоПри цьому банківські установи продовжують працювати з новими клієнтами, але показники мають дещо іншу тенденцію. За рік військових дій кількість нових клієнтів, котрим надають строкові кредити, становить лише 18% (банки в більшості кредитують власних клієнтів), по кредитним карткам — 61% (продовжується залучення нових клієнтів в банківські установи, котрі в змозі надавати віддалені послуги).

В розрізі банківських груп розподілення відбулося наступним чином: лідерство за показником відновлення кредитування тримають державні банки, вони відновили більш як половину з обсягів видач (55%).

Далі йдуть великі українські банки (з показником в 38%), інші українські банки відновили обсяги кредитування на третину (27%). І найменший показник відновлення спостерігається в іноземних банків (15%).

У підсумку відбувається поступове відновлення ринку кредитування.

Як заявляють аналітики, відновлення банківського ринку кредитування не таке суттєве в порівнянні з ринком фінансових компаній. Така різниця пов’язана з більш зваженою кредитною політикою банків, їх підходом до оцінки кредитних ризиків та необхідністю резервування коштів під непрацюючі кредити.

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