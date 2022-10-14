Кредитування економіки продовжує падати — Finance.ua

Кредитування економіки продовжує падати Вчора 20:36 — Кредит&Депозит

Кредитування економіки продовжує падати

Обсяг кредитів, виданих комерційними банками корпоративному сектору та фізичним особам, за оперативними даними Національного банку, у вересні скоротився на 1,5% до 1 067,769 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні Нацбанку

З початку року обсяг кредитів в економіці зріс на 2,3% із 1 044,049 млрд гривень.

Обсяг гривневих кредитів юридичним особам за звітний місяць скоротився на 0,9% до 539,764 млрд гривень.

Обсяг кредитів, виданих бізнесу в іноземній валюті, скоротився на 2,3% до 270,268 млрд гривень.

Обсяг кредитів, виданих населенню, за звітний період скоротився на 1,6% до 230,637 млрд гривень.

Процентні ставки у вересні за гривневими кредитами для бізнесу зросли на 0,4 в.п. до 19,8%, для населення зросли на 13 в.п. до 36,1%.

За валютними кредитами ставки для бізнесу становили 5,5%.

Нагадаємо, у 2021 році обсяг кредитів в економіці збільшився на 10% з 948,386 млрд гривень до 1 043,694 млрд гривень.

2020 року обсяг кредитів в економіці скоротився на 2,3% з 971,871 млрд гривень.

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