Кредитування аграріїв стало головним пріоритетом банків — Finance.ua

Кредитування аграріїв стало головним пріоритетом банків

Банківська система підтримає аграріїв, щоб Україна змогла істотно скоротити ризики зриву посівної.

Про це розповіли банкіри під час круглого столу «Кредитування бізнесу в умовах воєнного стану», організованого «Фінансовим клубом».

«Зараз у нас пріоритет № 1 — це посівна. Є терміни і дати, в які це все потрібно встигнути зробити. Більш простих, ніж зараз, умов, щоб отримати фінансування на посівну, раніше не було. Ми не дивимося на фінансовий стан, дивимося на агроплощі, де можна сіяти, дивимося логістику. І ми бачимо великий потік заявок не тільки наших клієнтів. Вже зараз пропорція — 50 на 50: багато нових клієнтів звертаються до нас за підтримкою», — каже заступник голови правління Укргазбанку Родіон Морозов.

Причому аграрії терміново потребують грошей. «У нас вже більше 1,5 млрд грн заявок. Посівна вже почалася, тому запит на фінансування буде актуальним ще лише місяць, — каже Родіон Морозов. — У нас середній чек кредиту МСБ — у 5-7 млн грн, без застави і додаткових питань».

Нові кредити вже видаються. «Цього тижня ми вже ухвалили декілька кредитних рішень на 150 млн грн з кредитування села на посівну. Вже в понеділок ці компанії отримають грошові кошти і продовжать посівну», — повідомив голова правління ТАСкомбанку Володимир Дубєй.

«АгроФабрика» ОТП Банку також охоплює дедалі більше клієнтів. «Зараз ми хочемо профінансувати посівну, тому що ми достатньо серйозно займаємося фінансуванням агробізнесу вже багато років. І це стосується не лише великих клієнтів, але й дрібних агровиробників. В „АгроФабриці“ ми фінансували на потоці багато невеликих виробників з банком землі від 400 до 5000 га. Зараз ми розширили критерії відбору. І усі клієнти хочуть скористатися коштами на посівну», — повідомила директорка департаменту продажів середнім та малим корпоративним клієнтам ОТП Банку Ольга Волкова.

Банкіри розглядають цільові кредити у вузьких сегментах ринку. «Ми почали працювати з клієнтами, які виконують свої зобов’язання. Зараз ми аналізуємо відкриття кредитних програм на купівлю спецтехніки для аграріїв і з квітня почнемо працювати за різними програмами», — розповів голова правління банку «Глобус» Сергій Мамедов.

Бойові дії несуть ризики як для фермера, так і для банку. «Всі банки мають мапу, яка відображає агресію і ризики при фінансуванні в тій чи іншій області», — зазначила Ольга Волкова.

«Ми поділили на більш ризикові зони і менш ризикові зони. Ми розглядали на кредитному комітеті кредитування також сільгосппідприємства в Сумському регіоні. Ми ухвалюємо позитивне рішення, але із більш прискіпливим розглядом нашим колегіальним органом», — сказав Родіон Морозов.

Банкіри мають швидко реагувати на постійне оновлення інформації з фронту, щоб своєчасно переглядати, та у разі позитивних змін розширяти територіальні зони для надання кредитів. «Нам потрібно бути готовими надавати кредитування не лише у „зелених“ зонах, а також розглядати кредитні можливості у так званих „червоних“ територіях, які без сумніву будуть поступово звільнятися від окупації», — каже заступник голови правління ПУМБ Артур Загородников.

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