Кредитори погодили відтермінування виплат Нафтогазу за частиною євробондів — Finance.ua
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Кредитори погодили відтермінування виплат Нафтогазу за частиною євробондів

Фондовий ринок
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Кредитори погодили відтермінування виплат Нафтогазу за частиною євробондів
Кредитори погодили відтермінування виплат Нафтогазу за частиною євробондів
Нафтогаз провів переговори з держателями єврооблігацій, термін погашення яких настає у липні 2024 року, 77% інвесторів проголосували «за» і погодились на пропозицію з відтермінування виплат на два роки.
Про це йдеться в повідомленні Нафтогазу.
Таким чином компанія може сплатити тіло боргу в розмірі 600 млн євро не у 2024, а у 2026 році, а відсотки по ньому почне сплачувати у 2024 році.
Сума відсотків, що відтерміновується впродовж 2022-2024 років, складає 90 млн євро (45 млн євро на рік, що мають сплачуватися у липні кожного року).
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«Ми вдячні інвесторам, що з розумінням поставилися до ситуації, в якій сьогодні знаходиться Україна. Рішення про відтермінування — важливий крок назустріч, який ми цінуємо», — зазначив голова правління компанії Юрій Вітренко.
Компанія вже звернулася до Кабінету міністрів з проханням погодити відповідний правочин для належного завершення запиту до держателів єврооблігацій з погашенням у 2024 році.
Держателі єврооблігацій, термін погашення яких настає у листопаді 2026 року, на повторних зборах не підтримали нову пропозицію щодо змін до умов боргових зобов’язань національної компанії.
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Умови відхиленої інвесторами пропозиція Нафтогазу були визначені Кабінетом міністрів, зокрема Міністерством фінансів, як того вимагає розпорядження Кабміну № 625-р від 21 липня 2022 року. Умови, запропоновані держателям єврооблігацій національною компанією, відповідали умовам пропозиції інвесторам щодо відтермінування виплат за суверенними єврооблігаціями України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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