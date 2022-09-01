Кредитори погодили відтермінування виплат Нафтогазу за частиною євробондів — Finance.ua

Кредитори погодили відтермінування виплат Нафтогазу за частиною євробондів Вчора 10:46 — Фондовий ринок

Кредитори погодили відтермінування виплат Нафтогазу за частиною євробондів

Нафтогаз провів переговори з держателями єврооблігацій, термін погашення яких настає у липні 2024 року, 77% інвесторів проголосували «за» і погодились на пропозицію з відтермінування виплат на два роки.

Про це йдеться в повідомленні Нафтогазу.

Таким чином компанія може сплатити тіло боргу в розмірі 600 млн євро не у 2024, а у 2026 році, а відсотки по ньому почне сплачувати у 2024 році.

Сума відсотків, що відтерміновується впродовж 2022-2024 років, складає 90 млн євро (45 млн євро на рік, що мають сплачуватися у липні кожного року).

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«Ми вдячні інвесторам, що з розумінням поставилися до ситуації, в якій сьогодні знаходиться Україна. Рішення про відтермінування — важливий крок назустріч, який ми цінуємо», — зазначив голова правління компанії Юрій Вітренко.

Компанія вже звернулася до Кабінету міністрів з проханням погодити відповідний правочин для належного завершення запиту до держателів єврооблігацій з погашенням у 2024 році.

Держателі єврооблігацій, термін погашення яких настає у листопаді 2026 року, на повторних зборах не підтримали нову пропозицію щодо змін до умов боргових зобов’язань національної компанії.

Умови відхиленої інвесторами пропозиція Нафтогазу були визначені Кабінетом міністрів, зокрема Міністерством фінансів, як того вимагає розпорядження Кабміну № 625-р від 21 липня 2022 року. Умови, запропоновані держателям єврооблігацій національною компанією, відповідали умовам пропозиції інвесторам щодо відтермінування виплат за суверенними єврооблігаціями України.

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