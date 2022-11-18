Кредитори погодяться говорити про перегляд боргів України не раніше кінця війни – заступник глави ОП — Finance.ua

Кредитори погодяться говорити про перегляд боргів України не раніше кінця війни – заступник глави ОП Сьогодні 15:14 — Казна та Політика

Кредитори погодяться говорити про перегляд боргів України не раніше кінця війни – заступник глави ОП

Україна, якій вдалося досягти відтермінування погашення і виплат значної частини зовнішніх зобов’язань приватним кредиторам і Паризькому клубу, ближче до кінця війни може вийти на переговори щодо остаточних умов реструктуризації держборгу.

Про це на Київському міжнародному економічному форумі заявив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

«Ближче до закінчення війни ми зможемо вийти на якісь остаточні умови реструктуризації цього боргу», — заявив Шурма.

За його словами, у ході виконаної Мінфіном великої роботи з відтермінування виплат Україна побачила «розуміння фінансової спільноти в цьому напрямку».

Прогнози, закладені у держбюджеті-2023, свідчать, що держборг України у 2023 році перевищить 100% ВВП, за підсумками 2021 року він становив близько 50,2% ВВП.

Нагадаємо, у вересні Україна отримала відстрочку з боргових виплат від усіх країн-кредиторів «Великої сімки». Вона діятиме до кінця 2023 року і дозволить заощадити близько 3,1 млрд. доларів.

Передбачається, що це допоможе Україні, серед іншого, збільшити соціальні, медичні та економічні витрати перед агресивною війною росії. При цьому в українському Мінфіні тоді наголосили: кредитори вже на той момент призупинили виплати за держборгом, щоб дозволити українському уряду збільшити соціальні витрати, витрати на охорону здоров’я чи підтримку економіки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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