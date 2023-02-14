Кредитори не схвалюють новий варіант реструктуризації боргу Нафтогазу — Finance.ua
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Кредитори не схвалюють новий варіант реструктуризації боргу Нафтогазу

Фондовий ринок
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Кредитори не схвалюють новий варіант реструктуризації боргу Нафтогазу
Кредитори не схвалюють новий варіант реструктуризації боргу Нафтогазу
Остання пропозиція щодо реструктуризації боргу НАК «Нафтогаз України» стикається з протидією з боку групи, яка відхилила попередні плани відстрочити виплату основної суми та відсотків за боргом 835 мільйонів доларів, за яким вже прострочено дефолт.
Про це повідомляє Bloomberg.
Джерело агентства розповіло, що група кредиторів, яких консультує Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, не погоджується з пропозицією компанії щодо реструктуризації, оскільки вважає, що Нафтогаз має змогу провести виплати.
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Ця група має достатньо впливу, щоб перешкодити Нафтогазу отримати підтримку 75% кредиторів, необхідну для схвалення реструктуризації, додав співрозмовник Bloomberg.
Згідно з заявою, надісланою фірмою в понеділок, група кредиторів представила власний план, який враховує фінансовий стан Нафтогазу, а також законні побоювання щодо його необхідності повністю підтримувати економіку України та її критичну інфраструктуру.
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Кредитори є держателями єврооблігацій з погашенням у 2022 і 2026 роках, а також облігацій, термін погашення яких був спочатку в 2024 році.
Хоча протидія групі може затримати виправлення неплатежів, кредитори не розпочали процес прискорення виплат або арешту активів.
Нафтогаз звернувся за коментарем до Lazard Frères SAS, яку компанія найняла для допомоги з реструктуризацією боргу. Речниця Lazard відмовилася від коментарів.

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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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