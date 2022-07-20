Кредитний портфель підприємств з початку війни зріс на ₴29,5 мільярдів — Гетманцев — Finance.ua

Кредитний портфель підприємств з початку війни зріс на ₴29,5 мільярдів — Гетманцев Вчора 19:14 — Кредит&Депозит

Кредитний портфель підприємств з початку війни зріс на ₴29,5 мільярдів — Гетманцев

Кредитний портфель підприємств у гривні з 23 лютого по 1 липня 2022 року збільшився на 5,7% — до 549,4 мільярдів гривень.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Телеграм

«Попри війну і кризу банки продовжують підтримувати кредитування економіки. З 23 лютого по 1 липня кредитний портфель підприємств в гривні збільшився на 5,7% або на 29,5 млрд грн (з 519,9 млрд грн до 549,4 млрд грн)», — зазначив він.

Загалом, за словами Гетманцева, кредити в економіку в гривні, надані підприємствам та населенню, за цей час зросли на 2,1% або 15,6 мільярдів гривень. Основними підтримуючими факторами кредитування бізнесу залишається висока гривнева ліквідність банківської системи та державна програма пільгового кредитування «5-7-9» із державними гарантіями банкам, які кредитують МСБ.

Зокрема, додав парламентар, від початку війни і станом на 18 липня за згаданою програмою надано кредитів на суму 40,8 мільярдів гривень, з яких майже половина пішла на підтримку аграріїв. Однак, через війну якість кредитного портфелю банків погіршується. З 1 березня по 1 червня обсяг непрацюючих кредитів збільшився на 12,4 мільярдів гривень, а їх частка зросла з 26,6% до 27,6% від всього кредитного портфелю. Хоча до цього ця частка постійно знижувалась із середини 2017 року.

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Укрінформ За матеріалами:

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