Кредитний портфель підприємств з початку війни зріс на ₴29,5 мільярдів — Гетманцев — Finance.ua
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Кредитний портфель підприємств з початку війни зріс на ₴29,5 мільярдів — Гетманцев

Кредит&Депозит
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Кредитний портфель підприємств з початку війни зріс на ₴29,5 мільярдів — Гетманцев
Кредитний портфель підприємств з початку війни зріс на ₴29,5 мільярдів — Гетманцев
Кредитний портфель підприємств у гривні з 23 лютого по 1 липня 2022 року збільшився на 5,7% — до 549,4 мільярдів гривень.
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Телеграм.
«Попри війну і кризу банки продовжують підтримувати кредитування економіки. З 23 лютого по 1 липня кредитний портфель підприємств в гривні збільшився на 5,7% або на 29,5 млрд грн (з 519,9 млрд грн до 549,4 млрд грн)», — зазначив він.
Загалом, за словами Гетманцева, кредити в економіку в гривні, надані підприємствам та населенню, за цей час зросли на 2,1% або 15,6 мільярдів гривень. Основними підтримуючими факторами кредитування бізнесу залишається висока гривнева ліквідність банківської системи та державна програма пільгового кредитування «5-7-9» із державними гарантіями банкам, які кредитують МСБ.
Зокрема, додав парламентар, від початку війни і станом на 18 липня за згаданою програмою надано кредитів на суму 40,8 мільярдів гривень, з яких майже половина пішла на підтримку аграріїв. Однак, через війну якість кредитного портфелю банків погіршується. З 1 березня по 1 червня обсяг непрацюючих кредитів збільшився на 12,4 мільярдів гривень, а їх частка зросла з 26,6% до 27,6% від всього кредитного портфелю. Хоча до цього ця частка постійно знижувалась із середини 2017 року.
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За матеріалами:
Укрінформ
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