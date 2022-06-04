Кредитні канікули закінчилися: що банки пропонують клієнтам зараз — Finance.ua

Кредитні канікули закінчилися: що банки пропонують клієнтам зараз

Вчора 08:01 — Особисті фінанси

У перші дні війни банки ухвалили непросте, але дуже правильне рішення. Вони оголосили так звані «кредитні канікули», полегшивши життя багатьом простим українцям.

Однак через три місяці, під вантажем зростаючих збитків, банки були змушені або скасувати кредитні канікули, або скасувати введені раніше послаблення. Дехто навіть зробив досить оригінальні кроки, щоб підштовхнути клієнтів до більш активного погашення боргів.

Що пропонують банки зараз?

monobank

Одним з перших банків, що оголосили про скасування кредитних канікул, став monobank . Рішення було дуже негативно сприйняте клієнтами, посипалися численні звинувачення на адресу адміністрації.

Утім, треба віддати належне monobank: банк знизив процентну ставку за кредитними картками майже вдвічі — з 3,1 до 1,6% на місяць, тим самим знизивши кредитне навантаження на клієнтів.

Крім того, у телеграм-каналі Олега Гороховського з’явилося повідомлення, що банк планує відновити карткове кредитування та повернути кредитні ліміти, але в обмін на збільшення щомісячної процентної ставки до довоєнного розміру — 3,1% на місяць.

Альфа-Банк

Оригінальний вихід із ситуації, що склалася на початку повномасштабної війни, знайшов Альфа-Банк. З метою скорочення загальної заборгованості за кредитами банк розіслав частині своїх клієнтів пропозицію погасити 80% заборгованості — та отримати списання всього боргу.

Пропозиція діє як для кредиту готівкою, так для споживчого кредиту та кредитної картки.

У разі погашення 80% заборгованості за кредитною карткою сама картка автоматично закривалася, а клієнт втрачав можливість отримати кредитний ліміт у майбутньому.

Погасити заборгованість за кредитною карткою необхідно лише одним платежем за допомогою пропозиції у цифровому банку Sense Super App.

За кредитом готівкою або споживчим кредитом допускається погашення частинами через різні канали:

через цифровий банк Sense Super App;

через термінали самообслуговування Альфа-Банку;

на сайті Альфа-Погашення за номером договору;

у касі відділення банку.

Водночас 20% економії для клієнта є доходом, з якого він повинен сплатити необхідні податки: 18% податку на прибуток і 1,5% військового збору.

ПриватБанк

З 1 червня банк вимагає внести обов’язковий щомісячний мінімальний платіж у розмірі 5% від суми заборгованості. Для всіх клієнтів, які зможуть його сплатити, у період з 1 червня до 31 серпня 2022 року діятиме знижена вдвічі відсоткова ставка — 1,7% на місяць.

Якщо немає можливості внести 5% суми заборгованості, банк пропонує в червні погасити хоча б 1,5% суми заборгованості. У цьому разі процентна ставка на залишок заборгованості у червні становитиме 1,7% на місяць, а у липні — 2,5% на місяць.

Якщо ж у червні не буде внесений мінімальний платіж у розмірі хоча б 1,5% від суми заборгованості, почне діяти стандартна відсоткова ставка — 3,4% для картки «Універсальна Голд» та 3,5% для картки «Універсальна».

Таскомбанк

У Таскомбанку, починаючи з червня, обов’язковий мінімальний платіж (ОМП) дорівнюватиме сумі нарахованих відсотків станом на останній робочий день місяця та інших платежів у разі їх виникнення (суми несанкціонованого овердрафту, відсотків за користування несанкціонованим овердрафтом, штрафів за прострочення ОМП, суми прострочених заборгованостей минулих періодів).

Банк не вимагатиме погасити частину тіла кредиту, що суттєво знизить платежі в майбутньому.

У зв’язку із завершенням кредитних канікул, ОМП у червні складатиметься з усіх відсотків, нарахованих і непогашених за період канікул. У липні платіж буде набагато меншим, оскільки складатиметься лише з поточних відсотків.

Ощадбанк

З 1 березня до 31 травня 2022 року для клієнтів Ощадбанк призупинив нарахування відсотків за користування іпотечними кредитами, автокредитами, енергокредитами, «теплими» кредитами, кеш-кредитами та кредитними картками.

З 1 червня до 23 серпня 2022 року для клієнтів-власників кредитних карток Ощадбанк продовжив кредитні канікули на нових умовах. Вартість кредиту знижена вдвічі. За кредитними картками (крім «Кредиту під заставу депозиту», «Кредиту-розстрочки» й у разі індивідуальної процентної ставки за кредитним договором) встановлюється річна процентна ставка у розмірі 50% від зазначеної у договорі, а розмір обов’язкового платежу за тілом кредиту становитиме лише 2% суми використаного кредиту замість 5%.

Кредобанк

З 1 червня Кредобанк відновив мінімальний платіж за кредитною карткою у розмірі 2% від тіла кредиту плюс нараховані відсотки та прострочені платежі за минулі періоди. Такі умови діятимуть упродовж трьох місяців.

З 1 вересня 2022 року мінімальний платіж за кредитною карткою становитиме 5% від тіла кредиту плюс нараховані відсотки та прострочені платежі за минулі періоди згідно з умовами чинних договорів.

Про те, чого очікувати від банків далі, а також що робити тим, хто зараз за кордоном — читайте у нашому матеріалі.

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