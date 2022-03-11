Кредитні канікули для клієнтів - фізичних осіб — Finance.ua

Перший Український
Міжнародний Банк (ПУМБ) автоматично
підключає клієнтам банка — фізичним
особам кредитні канікули по діючим
кредитам готівкою, товарним кредитам
та розстрочці «Сплачуйте частинами
NEW».
Що
це означає для клієнтів ПУМБ?
•
банк продовжив термін дії договорів
на 3 місяці
• банк не буде
виносити заборгованість на прострочку
(тобто прострочка не вплине на кредитну
історію клієнтів)
• банк не буде
нараховувати штрафи та підвищені
відсотки за непогашену заборгованість
•
банк скасував обов’язкове внесення
тіла кредиту та зменшив обов‘язковий
платіж на 3 місяці.
На активацію кредитних
канікул співробітникам банку необхідно
декілька днів. Клієнти отримають Push
або Viber-повідомлення про підключення
сервісу.