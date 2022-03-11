Кредитні канікули для клієнтів - фізичних осіб — Finance.ua

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Кредитні канікули для клієнтів - фізичних осіб

11.03.2022, 12:47Фондовий ринок
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Кредитні канікули для клієнтів - фізичних осіб
Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) автоматично підключає клієнтам банка — фізичним особам кредитні канікули по діючим кредитам готівкою, товарним кредитам та розстрочці «Сплачуйте частинами NEW».
Що це означає для клієнтів ПУМБ?
• банк продовжив термін дії договорів на 3 місяці
• банк не буде виносити заборгованість на прострочку (тобто прострочка не вплине на кредитну історію клієнтів)
• банк не буде нараховувати штрафи та підвищені відсотки за непогашену заборгованість
• банк скасував обов’язкове внесення тіла кредиту та зменшив обов‘язковий платіж на 3 місяці.
Кредитні канікули для клієнтів - фізичних осіб
На активацію кредитних канікул співробітникам банку необхідно декілька днів. Клієнти отримають Push або Viber-повідомлення про підключення сервісу.
Кредитні канікули для клієнтів - фізичних осіб
Все буде Україна!
За матеріалами: ПУМБ
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