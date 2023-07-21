Кредитна історія: експерт розповів, як в пригоді стануть дані телекомунікаційних операторів — Finance.ua

Кредитна історія: експерт розповів, як в пригоді стануть дані телекомунікаційних операторів Сьогодні 19:00 — Фондовий ринок

Кредитна історія: експерт розповів, як в пригоді стануть дані телекомунікаційних операторів

Чим більше даних в скоринговій моделі, тим точнішою вона є і дає правильніший прогноз. Дані ці мають бути різноманітними, не тільки фінансового характеру, як, наприклад, кредитна історія, адже багато інформації описує профіль клієнта. І тут в пригоді стануть дані телекомунікаційних операторів.

Про це під час Ukrainian Credit Conference розповів Big Data Product Manager компанії Київстар Ігор Луценко.

«Абонент живе своїм життям і лишає цифровий слід у базі мобільного оператора. І те, як він це життя проживає, з точки зору телеком-даних прекрасно описує його поведінку. На основі цих даних ми можемо досить точно прогнозувати якесь майбутнє цього абонента. Потрібно знати тільки номер телефону», — зазначив він.

Які дані бачить оператор

Основні дані, які збирають оператори зв’язку, та які беруть участь у скорингових моделях, за словами Луценка такі:

1. Модель пристрою і всі його характеристики: потужності процесорів, роздільна здатність екрану, операційна система тощо.

«Вони характеризують абонента. Ці дані безперечно впливають на розрахунок імовірності дефолту», — пояснює експерт.

2. Термін життя абонента — коли вперше була активована SIM-картка.

«Очевидна річ, якщо SIM-картка була активована за 5 хвилин, як з нею прийшли за кредитом, це, мабуть, не ОК. Якщо SIM-картка в абонента 5 чи більше років — означає, що це точно не фрод, що абонент досить довго з цим номером, і відповідно він не захоче від нього відмовлятися. Це з надійнішої сторони характеризує абонента» — розповів Ігор Луценко.

3. Основні телеком-послуги.

Луценко каже, що абоненти телефонують і приймають дзвінки, надсилають SMS та отримують SMS з різних альфа-імен від різних організацій, що теж у певний спосіб характеризує, яке життя проживає цей абонент.

4. Мобільність.

«Це про те, як пересувається абонент у широкому сенсі. Умовно, сидить на одному місці, скажімо, дім-робота. Або зранку подорож в одну точку, ввечері - поїздка в іншу. Плюс до цього переміщення всередині міста, країни, виїзд за кордон. Тобто як часто, чи надовго, чи користується послугами роумінгу, скільки на них витрачає тощо», — пояснює представник Київстар.

5. Користування зв’язком у борг.

Київстар надає можливість по закінченню коштів на рахунку отримати певну суму для оплати дзвінків чи повідомлень. І те, як абонент користується такою послугою, чудово його характеризує. В плані скорингу тут цікава платіжна дисципліна.

6. Інтернет-трафік.

«Абоненти ходять на різні сайти, користуються різними застосунками, використовують різні сервіси. Це також надає певні характеристики абоненту. З приходом 4G інтернет-трафік — актуальне джерело даних, адже кількість абонентів, які користуються інтернетом суттєво збільшилася», — пояснив експерт.

7. Коло спілкування абонента

«Усі характеристики, які я озвучив раніше, є не тільки в самого абонента, а й у тих, з ким він спілкується. Умовно, у абонента є топ-5 контактів, з якими він найчастіше комунікує. Ми дивимося характеристики цих контактів. Це сильна характеристика, адже коло спілкування доповнює оцінку самого користувача», — розповів Луценко.

Що це дає

Оброблювати всі ці дані вручну — нереально, тому на допомогу приходять спеціальні алгоритми, штучний інтелект, інструменти машинного навчання тощо.

Аналізуючи абонентів, які повернули кредит і які його не повернули, система знаходить певні закономірності, надає їм ваги, і в такий спосіб отримується супер-бал, що виражає імовірність дефолту.

«Дуже спрощено: штучний інтелект дивиться на абонентів, які не повернули кредит. У них, якась умовна операційна система Бредбері ОС. Тобто всі, хто з цією операційною системою брали кредити, не повертали їх, а ті, хто з iPhone брали — повернули. Відповідно, якщо людина з iPhone прийде по кредит, вона, найімовірніше, його поверне. У житті, звісно, усе складніше, але загалом ідея саме така — знайти те, що об'єднує групи абонентів», — пояснив представник Київстар.

З набором цих даних можна розраховувати не тільки ймовірність дефолту. Луценко як приклад навів ще такі можливості використання даних:

сума кредиту;

оцінка номерів, які надані як альтернативні для зв’язку;

виявлення шахраїв;

ефективніша робота з базою боржників;

залучення клієнтів.

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