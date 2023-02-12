Краще зробити до травня: українцям потрібно сплатити податки за деякі види доходів — Finance.ua
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Краще зробити до травня: українцям потрібно сплатити податки за деякі види доходів

Особисті фінанси
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Краще зробити до травня: українцям потрібно сплатити податки за деякі види доходів
Краще зробити до травня: українцям потрібно сплатити податки за деякі види доходів
Українці, які отримували певні види додаткового доходу у 2022 році, зобов’язані заповнити декларацію та сплатити податок до травня 2023 року.
Про це повідомляє Державна податкова служба.

За які доходи потрібно сплатити податки

Декларацію потрібно заповнювати, якщо у вас був щонайменше один із таких доходів:
  • якщо вам пробачили заборгованість, ви отримали нецільову допомогу;
  • якщо вам заплатили за будь-яку послугу (крім роботодавця, який є вашим податковим агентом);
  • якщо ви отримали прибуток від оренди житла, спадщину, подарунки;
  • за продажу житла;
  • якщо ви отримували дохід за кордоном;
  • якщо ви додатково заробляли, надаючи професійні послуги.
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Якщо у 2022 році ви отримували грошову допомогу від іноземних організацій, то сплачувати податки із цієї суми не потрібно. У податковій нагадали, що декларацію можна подати як письмово, так і в електронному вигляді через Електронний кабінет.

Чи покарають підприємців, які не сплачують податки під час війни

Приватний бухгалтер-практик Ірина Колісник в коментарі сайту Pro Гроші розповіла, що в умовах воєнного стану до всіх платників податків не застосовуються штрафні санкції за відсутність можливості своєчасно сплатити податки й збори до бюджету. Однак до таких ФОПів, які продовжують працювати та не виконують свої податкові зобов’язання будуть застосовані штрафні санкції відповідно до виду порушення.
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Зокрема, з 1 квітня 2022 року і до завершення дії воєнного стану підприємці першої та другої груп можуть не сплачувати єдиний податок. Крім того, всім ФОПам дозволено не сплачувати ЄСВ за себе, починаючи з березня 2022 року, і за мобілізованих до Збройних сил України працівників.
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Щодо ФОПів 3-ї групи — то вони мають оплачувати єдиний податок за загальними правилами. Сума податку напряму залежить від доходу такого ФОПа, тому, якщо через війну немає доходів — то й податок платити не доведеться.
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За матеріалами:
Pro Гроші
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