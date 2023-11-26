Країни ЄС виловили 3,4 млн тонн риби у 2022 році — Finance.ua
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Країни ЄС виловили 3,4 млн тонн риби у 2022 році

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Вилов риби в країнах Європейського Союзу в 2022 році становив 3,4 млн тонн, повідомляється в пресрелізі статистичного управління ЄС.
Рибальський флот Іспанії минулого року виловив п’яту частину загального обсягу — 752 тис. тонн. Друге місце посіла Франція (517 тис. тонн), третє - Данія (459 тис. тонн).
Близько 70% загального улову ЄС припало на північно-східну частину Атлантичного океану. Основними видами виловлених тут видів риби були оселедець (19%), кілька (14%), путасу (11%) і скумбрія (10%).
На Середземне і Чорне моря припала приблизно десята частина всього вилову, видами, що переважають, тут були сардини (22%) і анчоуси (18%).
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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