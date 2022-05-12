Країни ЄС погодили позиції щодо зберігання газу — Finance.ua

Країни ЄС погодили позиції щодо зберігання газу

Вчора 11:44 — Енергетика

Рада ЄС отримала мандат на перемовини з Європарламентом про пропозицію щодо зберігання природного газу країнами блоку.

Про це йдеться у комюніке Ради ЄС.

З метою підвищити безпеку постачань в нинішніх геополітичних обставинах, пропонується заповнити сховища у ЄС перед початком наступного холодного сезону та уможливити солідарний обмін між країнами-членами.

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Визначаються правила для зберігання газу у підземних сховищах та можливості обліку сховищ скрапленого природного газу, а також обмеження зобов’язання до певного обсягу від річного споживання країни протягом останніх 5 років — щоб уникнути непропорційного навантаження на окремі країни блоку, які мають найбільші сховища.

Оскільки не всі члени ЄС мають газові сховища, передбачається, що вони будуть мати доступ до резервів інших країн, але повинні будуть робити свій внесок у фінансування за заповнення і зберігання.

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Також домовилися про обов’язкову сертифікацію усіх потужностей, щоб зменшити потенційні ризики зовнішнього впливу на цю інфраструктуру.

Країни домовилися, що ці зобов’язання будуть діяти до кінця 2026 року.

Для острівних держав — Кіпр, Мальта й Ірландія- передбачений виняток, доки вони не сполучені напряму з газотранспортною системою інших членів ЄС.

Тепер мають початися перемовини з Європарламентом, щоб фіналізувати документ та офіційно схвалити його.

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