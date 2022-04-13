Країни ЄС отримають €3,5 мільярда для прийняття українських біженців — Finance.ua

Країни ЄС отримають €3,5 мільярда для прийняття українських біженців

Вчора 09:36 — Світ

Країни ЄС отримають €3,5 мільярда для прийняття українських біженців

Рада ЄС оголосила про ухвалення правового рішення про надання країнам-членам додаткової суми у розмірі 3,5 млрд євро для використання протягом поточного року для облаштування та забезпечення потреб біженців, що рятуються від російської війни проти України.

«З метою допомоги у прийнятті біженців, які виїжджають з України внаслідок російської агресії, Рада ЄС сьогодні ухвалила правовий акт, який надає додаткову суму у 3,5 млрд євро на поточний рік. Країни-члени отримуватимуть таке фінансування відповідно до кількості біженців, які прибувають з України», — йдеться у повідомленні.

Нові регуляторні правила збільшують обсяги фінансування в рамках так званого фонду на Допомогу на відновлення регіонів та територій Європи (REACT-EU), який є на сьогодні одним із найбільш масштабних фінансових інструментів ЄС, а також виділення ресурсів з Фонду європейської допомоги для найбільш нужденних (FEAD).

Ця допомога буде спрямована у країни ЄС, які мають спільний кордон з Україною та опинилися «на лінії фронту» міграційних процесів, а також для інших європейських країн, де кількість біженців з України після початку російської агресії перевищила 1% від загальної кількості населення.

Таке рішення дозволить знизити тиск на бюджети європейських країн, що приймають у себе українців, які рятуються від путінської війни проти України.

Довідка Finance.ua:

з початку повномасштабного вторгнення росії свої домівки залишили 11,4 млн українців. З країни вже виїхали 4,4 млн громадян;

інформаційний портал про Чехію склав для біженців з України список корисних сайтів, де публікуються оголошення про роботу в країні;

у польських прикордонних містах почався зворотний потік людей в бік української території.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.