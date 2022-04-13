Країни ЄС отримають €3,5 мільярда для прийняття українських біженців — Finance.ua
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Країни ЄС отримають €3,5 мільярда для прийняття українських біженців

Вчора 09:36Світ
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Країни ЄС отримають €3,5 мільярда для прийняття українських біженцівКраїни ЄС отримають €3,5 мільярда для прийняття українських біженців
Рада ЄС оголосила про ухвалення правового рішення про надання країнам-членам додаткової суми у розмірі 3,5 млрд євро для використання протягом поточного року для облаштування та забезпечення потреб біженців, що рятуються від російської війни проти України.
Така інформація оприлюднена на сайті Європейської комісії.
«З метою допомоги у прийнятті біженців, які виїжджають з України внаслідок російської агресії, Рада ЄС сьогодні ухвалила правовий акт, який надає додаткову суму у 3,5 млрд євро на поточний рік. Країни-члени отримуватимуть таке фінансування відповідно до кількості біженців, які прибувають з України», — йдеться у повідомленні.
Нові регуляторні правила збільшують обсяги фінансування в рамках так званого фонду на Допомогу на відновлення регіонів та територій Європи (REACT-EU), який є на сьогодні одним із найбільш масштабних фінансових інструментів ЄС, а також виділення ресурсів з Фонду європейської допомоги для найбільш нужденних (FEAD).

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Ця допомога буде спрямована у країни ЄС, які мають спільний кордон з Україною та опинилися «на лінії фронту» міграційних процесів, а також для інших європейських країн, де кількість біженців з України після початку російської агресії перевищила 1% від загальної кількості населення.
Таке рішення дозволить знизити тиск на бюджети європейських країн, що приймають у себе українців, які рятуються від путінської війни проти України.

Довідка Finance.ua:

  • з початку повномасштабного вторгнення росії свої домівки залишили 11,4 млн українців. З країни вже виїхали 4,4 млн громадян;
  • інформаційний портал про Чехію склав для біженців з України список корисних сайтів, де публікуються оголошення про роботу в країні;
  • у польських прикордонних містах почався зворотний потік людей в бік української території.
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За матеріалами: Укрінформ
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