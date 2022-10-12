Країни ЄС готують компромісний план щодо обмеження цін на газ — Finance.ua
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Країни ЄС готують компромісний план щодо обмеження цін на газ

Енергетика
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Країни ЄС готують компромісний план щодо обмеження цін на газ
Країни ЄС готують компромісний план щодо обмеження цін на газ
Питання обмеження цін на газ домінуватиме на зустрічі Європейського Союзу в середу. Міністри енергетики ЄС у Празі спробують дати більш чіткі інструкції про те, що Європейська комісія має запропонувати як наступний надзвичайний енергетичний захід блоку.
Про це повідомляє Reuters.
ЄС, до складу якого входять 27 країн, планує наступний крок, щоб знизити ціни на енергоносії, що стрімко зростають, і захистити споживачів від зростаючих рахунків, оскільки Європа наближається до зими в умовах дефіциту російського газу, кризи вартості життя і загрози рецесії, що насувається.
«Ми всі згодні, що нам потрібно щось робити далі. Точні механізми можуть зайняти деякий час», — сказав міністр клімату Ірландії Імон Раян після прибуття на зустріч.
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Комісар ЄС з енергетики Кадрі Сімсон заявила, що наступного тижня Брюссель запропонує нові заходи в галузі енергетики, і будь-які подальші загальноєвропейські заходи мають бути підкріплені «широким консенсусом» між країнами. Досі його важко було знайти.
Оскільки ціни на газ майже на 90% вищі, ніж рік тому, більшість країн ЄС заявляють, що хочуть встановити стелю цін на газ, але не можуть знайти компроміс у цьому питанні.
Переговори лідерів ЄС минулого тижня щодо цього питання мало що прояснили. Ці обговорення «пішли у всіх напрямках», сказав один із дипломатів ЄС, посилаючись на численні варіанти, включаючи обмеження цін на весь газ, трубопровідний газ або тільки газ, що використовується для виробництва електроенергії.
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Деякі країни, у тому числі Німеччина, найбільший газовий ринок Європи, як і раніше, виступають проти, попереджаючи, що широка стеля цін може означати, що країнам буде складно залучити поставки з конкурентних за ціною світових ринків, оскільки вони намагаються замінити російські поставки.
Німеччина та Нідерланди висунули свої власні пропозиції перед зустріччю в середу, пропонуючи 10 «безпрограшних» заходів ЄС, включаючи нову базову ціну на скраплений природний газ, більш жорсткі цілі щодо економії газу та переговори про нижчі ціни з іншими постачальниками, такими як Норвегія.
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«Переговори з нашими партнерами щодо пошуку взаємовигідного партнерства набагато кращі, ніж обмеження цін на імпортний газ», — йдеться в документі.
Міністр енергетики Норвегії Тер’є Осланд, який приєднався до зустрічі в середу разом з іншими європейськими країнами, які не входять до ЄС, заявив, що його країна «не рекомендує» встановлювати стелю цін на газ.

«Іберійська модель»

Один із високопосадовців ЄС був оптимістичний, що компроміс може бути знайдений, і сказав, що країни схиляються до «іберійської моделі» обмеження ціни на газ, який використовується для виробництва електроенергії.
Іспанія та Португалія впровадили цю схему у червні, що допомогло знизити місцеві ціни на електроенергію. Ідея отримала підтримку серед інших країн, хоча деякі побоюються, що це може підвищити попит на газ у ЄС, оскільки після цього споживання газу Іспанією збільшилося.
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Країни ЄС уже запровадили надзвичайний збір на непередбачений прибуток від енергетики, зобов’язання щодо заповнення сховищ газу та обмеження попиту на електроенергію, щоб впоратися зі зростанням цін на енергоносії, викликаним скороченням постачання газу росією після вторгнення в Україну.
Але тиск з метою узгодження додаткових загальноєвропейських заходів посилився після того, як Німеччина заявила, що витратить до 200 млрд євро на захист своїх споживачів та підприємств від високих витрат на енергію, що спричинило негативну реакцію деяких країн щодо нерівномірного надання національної підтримки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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