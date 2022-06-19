Країни «Великої сімки» звинуватили росію у злеті світових цін на продовольство — Finance.ua
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Країни «Великої сімки» звинуватили росію у злеті світових цін на продовольство

Вчора 12:18Світ
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Країни G7 (Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США) звинуватили росію, що розгорнула війну проти України, у зростанні світових цін на продовольство. Воєнні дії загрожують глобальній продовольчій безпеці.
«Для послів G7 не може бути жодних сумнівів: агресивна війна Росії загрожує глобальній продовольчій безпеці. Росія блокує експорт мільйонів тонн українського зерна на світові ринки. Зростання світових цін на продовольство є прямим результатом дій росії», — йдеться у заяві G7AmbReformUA у Twitter.
Раніше повідомлялося, що в Україні залишаються заблокованими 23,5 млн тонн зернових та олійних культур. Все це продовольство могло бути поставлене на експорт, якби не блокада портів Чорного моря, заявляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він наголосив, що розблокування експорту українського зерна зараз є ключовим викликом, який постає перед аграріями.
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Крім того, важливим питанням є збереження нового врожаю з огляду на знищення російськими військами зернової інфраструктури. Мінагрополітики зокрема розглядає можливість організації мобільних сховищ. Це дозволить Україні збільшити обсяги зберігання на 10-15 млн тонн, зазначив Шмигаль.
Турецькі державні ЗМІ повідомили, що Туреччина, росія та Україна активно обговорюють зернову деблокаду Чорного моря. Для цього було сформовано відкритий канал зв’язку по лінії міністерств оборони кожної з країн.
«Зроблено новий крок до вирішення проблеми. Під керівництвом [міністра оборони Туреччини Хулусі] Акара було сформовано відкритий канал зв’язку, щоб детальніше вивчити питання», — повідомив державний телеканал TRT Haber.
За матеріалами: Обозреватель
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