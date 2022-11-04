Країни G7 та Австралія погодили встановлення граничної ціни на російську нафту – Reuters — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Країни G7 та Австралія погодили встановлення граничної ціни на російську нафту – Reuters

Енергетика
242
У четвер, 3 листопада 2022 року, країни «Великої сімки» та Австралія попередньо домовилися про встановлення граничної ціни на російську нафту наприкінці місяця.
Як стало відомо з власних джерел виданню Reuters, представники США і країн G7 вели інтенсивні переговори щодо встановлення верхньої межі ціни на морські поставки нафти з росії протягом декількох тижнів. Такий крок міг б гарантувати, що санкції ЄС і США, які запровадили проти рф через її вторгнення в Україну, не перекриють світовий ринок нафти.
«Коаліція погодилася, що верхня межа буде фіксованою ціною, яка буде регулярно переглядатися, а не знижкою відносно індексованої ціни. Це підвищить стабільність ринку і спростить дотримання вимог, щоб мінімізувати навантаження на учасників ринку», — наводить видання слова джерела.
Зазначається, що країни поки не узгодили початкову граничну ціну на російську нафту. Вона буде встановлюватися протягом найближчих тижнів.
Регулярний механізм перегляду граничної ціни на російську нафту дозволить у разі потреби стабілізувати ринок. Крім того, це не дозволить росії маніпулювати цінами.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.