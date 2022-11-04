Країни G7 та Австралія погодили встановлення граничної ціни на російську нафту – Reuters — Finance.ua

Країни G7 та Австралія погодили встановлення граничної ціни на російську нафту – Reuters Вчора 11:45 — Енергетика

У четвер, 3 листопада 2022 року, країни «Великої сімки» та Австралія попередньо домовилися про встановлення граничної ціни на російську нафту наприкінці місяця.

Як стало відомо з власних джерел виданню Reuters , представники США і країн G7 вели інтенсивні переговори щодо встановлення верхньої межі ціни на морські поставки нафти з росії протягом декількох тижнів. Такий крок міг б гарантувати, що санкції ЄС і США, які запровадили проти рф через її вторгнення в Україну, не перекриють світовий ринок нафти.

«Коаліція погодилася, що верхня межа буде фіксованою ціною, яка буде регулярно переглядатися, а не знижкою відносно індексованої ціни. Це підвищить стабільність ринку і спростить дотримання вимог, щоб мінімізувати навантаження на учасників ринку», — наводить видання слова джерела.

Зазначається, що країни поки не узгодили початкову граничну ціну на російську нафту. Вона буде встановлюватися протягом найближчих тижнів.

Регулярний механізм перегляду граничної ціни на російську нафту дозволить у разі потреби стабілізувати ринок. Крім того, це не дозволить росії маніпулювати цінами.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.