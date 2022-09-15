Країни G7 готують інвестиційний план для України — Finance.ua

Країни G7 готують інвестиційний план для України Вчора 15:48 — Казна та Політика

Країни G7 готують інвестиційний план для України

Країни «Великої сімки» (G7) планують створити «карту інвестиційних можливостей» для України. Вона має спростити роботу іноземних компаній в Україні.

Про це заявив міністр економіки та енергетики Німеччини Роберт Габек, пише Spiegel

За словами Габека, торгові палати західних країн мають виробити та обʼєднати рекомендації для іноземних компаній, аби полегшити їм роботу в Україні.

Однак німецькі компанії вже можуть інвестувати в Україну, сказав Габек після зустрічі з українською колегою Юлією Свириденко на саміті міністрів економіки G7 у Бранденбурзі.

Карта інвестиційних можливостей потрібна для якнайшвидшого відновлення України, уточнив Габек.

Свириденко ж повідомила, що Україна воює на двох фронтах — економічному та військовому.

«Дуже важливо забезпечити можливість інвестицій в Україну», — каже перший віцепремʼєр-міністр України.

Німецький міністр погодився з оцінкою, що на відновлення України необхідно близько €350 млрд, додавши, що «це гігантська сума».

Нагадаємо, Україна потребує на відбудову та відновлення $349 млрд, свідчить спільна оцінка уряду України, Європейської комісії та Світового банку, яку презентували у Брюсселі. В найближчі місяці ця цифра зросте, оскільки війна триває.

Український уряд на міжнародній конференції за участі міжнародних донорів у швейцарському Лугано презентував план відбудови України на $750 млрд, розрахований на 10 років.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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