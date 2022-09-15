Країни G7 готують інвестиційний план для України — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Країни G7 готують інвестиційний план для України

Казна та Політика
413
Країни G7 готують інвестиційний план для України
Країни G7 готують інвестиційний план для України
Країни «Великої сімки» (G7) планують створити «карту інвестиційних можливостей» для України. Вона має спростити роботу іноземних компаній в Україні.
Про це заявив міністр економіки та енергетики Німеччини Роберт Габек, пише Spiegel.
За словами Габека, торгові палати західних країн мають виробити та обʼєднати рекомендації для іноземних компаній, аби полегшити їм роботу в Україні.
Однак німецькі компанії вже можуть інвестувати в Україну, сказав Габек після зустрічі з українською колегою Юлією Свириденко на саміті міністрів економіки G7 у Бранденбурзі.
Читайте також
Карта інвестиційних можливостей потрібна для якнайшвидшого відновлення України, уточнив Габек.
Свириденко ж повідомила, що Україна воює на двох фронтах — економічному та військовому.
«Дуже важливо забезпечити можливість інвестицій в Україну», — каже перший віцепремʼєр-міністр України.
Місце для вашої реклами
Німецький міністр погодився з оцінкою, що на відновлення України необхідно близько €350 млрд, додавши, що «це гігантська сума».
Нагадаємо, Україна потребує на відбудову та відновлення $349 млрд, свідчить спільна оцінка уряду України, Європейської комісії та Світового банку, яку презентували у Брюсселі. В найближчі місяці ця цифра зросте, оскільки війна триває.
Український уряд на міжнародній конференції за участі міжнародних донорів у швейцарському Лугано презентував план відбудови України на $750 млрд, розрахований на 10 років.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.