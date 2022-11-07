Країни G7 допоможуть Україні у відновленні енергетичної інфраструктури — Finance.ua

Країни G7 допоможуть Україні у відновленні енергетичної інфраструктури Вчора 09:45

Міністри закордонних справ «Великої сімки» погодилися з необхідністю механізму координації, щоб допомогти Україні ремонтувати, відновлювати та захищати її критично важливу енергетичну та водну інфраструктуру.

Про це повідомляє Reuters

«Це те, що буде в центрі уваги цієї групи найближчими днями та тижнями», — сказав журналістам високопосадовець Держдепартаменту США.

Міністри закордонних справ групи багатих демократій G7 обговорять, як краще скоординувати подальшу підтримку України після недавніх атак Росії на енергетичну інфраструктуру, які призвели до масових відключень електроенергії.

Вторгнення Росії в Україну стане головною темою дводенної зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена з його колегами з G7 у західнонімецькому місті Мюнстер .

Нагадаємо, США мають намір допомогти Україні пройти зиму в умовах російських атак на енергетичну інфраструктуру. Помічник держсекретаря США Карен Донфрід в інтерв’ю РБК-Україна заявила, що допомога включатиме кілька елементів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.