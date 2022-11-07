Країни G7 допоможуть Україні у відновленні енергетичної інфраструктури — Finance.ua
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Країни G7 допоможуть Україні у відновленні енергетичної інфраструктури

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Міністри закордонних справ «Великої сімки» погодилися з необхідністю механізму координації, щоб допомогти Україні ремонтувати, відновлювати та захищати її критично важливу енергетичну та водну інфраструктуру.
Про це повідомляє Reuters.
«Це те, що буде в центрі уваги цієї групи найближчими днями та тижнями», — сказав журналістам високопосадовець Держдепартаменту США.
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Міністри закордонних справ групи багатих демократій G7 обговорять, як краще скоординувати подальшу підтримку України після недавніх атак Росії на енергетичну інфраструктуру, які призвели до масових відключень електроенергії.
Вторгнення Росії в Україну стане головною темою дводенної зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена з його колегами з G7 у західнонімецькому місті Мюнстер .
Нагадаємо, США мають намір допомогти Україні пройти зиму в умовах російських атак на енергетичну інфраструктуру. Помічник держсекретаря США Карен Донфрід в інтерв’ю РБК-Україна заявила, що допомога включатиме кілька елементів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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