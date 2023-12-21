Країни Балтії майже на рік прискорюють процес від'єднання електромереж від росії — Finance.ua

Країни Балтії майже на рік прискорюють процес від'єднання електромереж від росії Сьогодні 20:20 — Енергетика

Єврокомісія підписала з Естонією, Латвією, Литвою та Польщею декларацію, спрямовану на прискорення процесу розсинхронізації електромереж країн Балтії з росією.

Про це повідомила телерадіомовна компанія Естонії ERR.

Від'єднання електромереж країн Балтії від російських може відбутися майже на рік раніше, ніж планувалося. Раніше передбачалося, що від'єднання відбудеться наприкінці 2025 року. Однак на зустрічі в Брюсселі було узгоджено новий термін — лютий 2025 року.

Читайте також Залишився рік: у ЄС закликали готуватися до зупинки транзиту російського газу через Україну

«Естонія від'єднається від російської електросистеми майже на рік раніше, ніж планувалося раніше», — сказала прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

За словами прем'єра, країни Балтії працюють над тим, щоб остаточно позбутися залежності від російської енергії. Вона назвала перебування в російській електромережі ризиком для естонських споживачів. Очікується, що розсинхронізація дасть змогу країнам Балтії повністю контролювати свої власні електромережі.

Дата від'єднання залежить від швидкості прокладання електрокабелю Harmony Link між Польщею та Литвою. Раніше планувалося, що він буде прокладений морським дном, пізніше його вирішили пустити паралельно залізничному полотну Rail Baltic.

Читайте також Боснія та Герцеговина, Сербія і Грузія відмовилися доєднатися до енергетичних санкцій ЄС проти росії

«Проєкт Harmony Link обговорювався на найвищому рівні між країнами. Технічна діяльність і проєктування ще попереду. Але найголовніше — це все-таки той принцип, про який ми говоримо: ми вже не обговорюємо те, що кабель піде морем. Фактично він буде прокладений коридором Rail Baltic, що набагато безпечніше, економічніше і технічно швидше», — сказав міністр клімату Естонії Крістен Міхал.

Естонія, Латвія і Литва — це останні три країни ЄС, які все ще синхронізовані з російською електромережею. Приєднання країн Балтії до електромережі континентальної Європи було погоджено Європейською комісією, Польщею та трьома балтійськими державами у 2019 році.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.