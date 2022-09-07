Країни Балтії домовилися про «суттєве обмеження» перетину кордонів для росіян, — глава МЗС Латвії — Finance.ua
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Країни Балтії домовилися про «суттєве обмеження» перетину кордонів для росіян, — глава МЗС Латвії

Світ
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Латвія, Литва і Естонія досягли домовленості про «суттєве обмеження» перетину сухопутного кордону громадянами російської федерації, які мають шенгенські візи Євросоюзу.
Про це 7 вересня повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич.
Він уточнив, що деякі виключення щодо в’їзду росіян в країни Балтії будуть. За попередньою інформацією, винятки можуть зробити для водіїв фур, дипломатів та сімей, які в’їжджають з сімейних та гуманітарних причин.
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Офіційно про заборону оголосять найближчими днями, зазначив глава латвійського МЗС. Рішення будуть прийматися національними урядами відповідно до національних процедур і набудуть чинності одночасно.
Повна зупинка дії угоди між ЄС і рф про спрощення візового режиму призначена Єврокомісією на 12 вересня, але це рішення ще має затвердити Рада ЄС. Але заборону на в’їзд громадянам рф в ЄС поки не вводять.

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Діло
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