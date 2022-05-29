Країнам ЄС запропонували новий проєкт нафтового ембарго проти рф - Bloomberg — Finance.ua
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Країнам ЄС запропонували новий проєкт нафтового ембарго проти рф - Bloomberg

Вчора 11:02
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Європейська комісія розіслала країнам-членам ЄС новий проєкт нафтового ембарго проти російської федерації.
Документом передбачено продовження перехідного періоду відмови від нафти з рф, пише Bloomberg, посилаючись на джерела.
За його даними, Болгарії запропонували надати відтермінування на запровадження ембарго до червня чи грудня 2024 року.
Згідно з проєктом, санкції вирішили не накладати на нафтопровід" Дружба", по якому сировина надходить до Угорщини.
Планується, що європейські держави поступово припинять імпортувати російську нафту через шість місяців, а нафтопродукти — через вісім місяців, додали джерела.
Нагадаємо, на початку травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн представила шостий пакет санкцій Євросоюзу проти росії через широкомасштабне вторгнення в Україну, до якого, зокрема, входить нафтове ембарго.
Влада Угорщини назвала план ЄС щодо повної відмови від нафти з рф незадовільним і заявила, що він створює загрози енергетичній безпеці держави.
Агентство Bloomberg писало, що європейська влада запропонувала переглянути умови нафтового ембарго проти росії — вирішили дозволити Угорщині та Словаччині купувати російську нафту до кінця 2024-го, а Чехії — до червня того ж року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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