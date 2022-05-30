Крабовий промисел у рф може зупинитися через скорочення експорту — Finance.ua

Крабовий промисел у рф може зупинитися через скорочення експорту

Вчора 22:33

Заборона США на імпорт краба з рф почне діяти з середини червня, але російські видобувачі через зруйновану логістику вже зіткнулися з труднощами з відвантаженням продукції за кордон.

Про це пише «Комерсант» із посиланням на учасників ринку.

На США та ЄС припадала майже половина експорту крабів.

"Перенаправити обсяги, що звільнилися, на внутрішній ринок компанії не можуть через наявні в росії жорсткі вимоги щодо вмісту природного миш’яку в переробленому улові. Споживачам з Азії потрібен живий краб, який здатні забезпечити не всі експортери.

Виробники поки що бачать один вихід — призупинити промисел. Загалом для рибної галузі обмеження зовнішніх ринків загрожує втратою, за підрахунками експертів, понад $4 млрд на рік", — йдеться у статті.

За словами учасників ринку, складнощі з поставками до США та ЄС, на частку яких припадало до 48% всього експорту крабів, почалися одразу після запроваджених у березні США санкцій, хоча вони набувають чинності лише 23 червня.

«Вже неможливий експорт навіть за раніше укладеними контрактами, оскільки зруйновано логістику», — пояснюють співрозмовники.

Компанії із Північного басейну не можуть відправляти до Азії живого краба через віддаленість ринків збуту, зазначають експерти.

Неофіційно учасники ринку кажуть, що наразі немає іншого виходу, окрім припинення промислу краба.

У Росриболовстві визнають проблему з експортом, але ризику заморозки промислу не вбачають, додає видання.

У відомстві повідомили, що разом із компаніями шукають альтернативні ринки збуту.

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