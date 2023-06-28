KPMG скорочує 5% робочих місць в США в рамках нової хвилі звільнень — Finance.ua

KPMG скорочує 5% робочих місць в США в рамках нової хвилі звільнень Сьогодні 22:41 — Фондовий ринок

KPMG скорочує 5% робочих місць в США в рамках нової хвилі звільнень

Аудиторський гігант «Великої четвірки» KPMG звільняє 5% своїх американських співробітників після того, як компанія відчула на собі «економічні негаразди в поєднанні з історично низьким рівнем відтоку кадрів».

Про це пише Reuters із посиланням на речника компанії.

Наприкінці минулого фінансового року фірма налічувала понад 39 тис. співробітників у США.

KPMG, яка в лютому скоротила близько 2% своєї робочої сили в США, як пише Financial Times, стала першою з чотирьох найбільших світових аудиторських фірм, яка скоротила робочі місця в США.

Останній раунд скорочення робочих місць триватиме до кінця 2023 фінансового року, повідомили у компанії.

«Ми не сприймаємо це рішення легковажно. Однак ми вважаємо, що воно відповідає довгостроковим інтересам нашої фірми і забезпечить нам подальший успіх у майбутньому», — йдеться у повідомленні KPMG, надісланому електронною поштою.

У квітні американський підрозділ Ernst & Young скоротив 5% своєї робочої сили. Deloitte також повідомила про скорочення робочих місць.

Економічна Правда За матеріалами:

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