KPMG скорочує 5% робочих місць в США в рамках нової хвилі звільнень — Finance.ua
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KPMG скорочує 5% робочих місць в США в рамках нової хвилі звільнень

Фондовий ринок
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KPMG скорочує 5% робочих місць в США в рамках нової хвилі звільнень
KPMG скорочує 5% робочих місць в США в рамках нової хвилі звільнень
Аудиторський гігант «Великої четвірки» KPMG звільняє 5% своїх американських співробітників після того, як компанія відчула на собі «економічні негаразди в поєднанні з історично низьким рівнем відтоку кадрів».
Про це пише Reuters із посиланням на речника компанії.
Наприкінці минулого фінансового року фірма налічувала понад 39 тис. співробітників у США.
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KPMG, яка в лютому скоротила близько 2% своєї робочої сили в США, як пише Financial Times, стала першою з чотирьох найбільших світових аудиторських фірм, яка скоротила робочі місця в США.
Останній раунд скорочення робочих місць триватиме до кінця 2023 фінансового року, повідомили у компанії.
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«Ми не сприймаємо це рішення легковажно. Однак ми вважаємо, що воно відповідає довгостроковим інтересам нашої фірми і забезпечить нам подальший успіх у майбутньому», — йдеться у повідомленні KPMG, надісланому електронною поштою.
У квітні американський підрозділ Ernst & Young скоротив 5% своєї робочої сили. Deloitte також повідомила про скорочення робочих місць.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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