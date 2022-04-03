Кожна четверта компанія в Польщі готова найняти біженців з України: дослідження — Finance.ua

Кожна четверта компанія в Польщі готова найняти біженців з України: дослідження

Вчора 14:30 — Особисті фінанси

Кожна четверта компанія в Польщі готова найняти біженців з України: дослідження

Співпрацювати з громадянами України, які втекти від війни, хоче кожне четверте підприємство у Польщі.

Про це йдеться в опитуванні компанії Randstad. Результати дослідження були опубліковані на порталі Money.pl.

Найлегше українцям в Польщі знайти роботу в готельному бізнесі та сфері гастрономії: 47% фірм готові надати робочі місця. При цьому кожна восьма компанія прийняла на роботу біженців.

Достатня кількість вакансій для українців також є у таких сферах:

будівництва (33%);

промисловості (30%);

транспортних або складських послуг (25%).

Більшість компаній мають намір допомагати працівникам з України з навчанням, пошуком житла, вивченням польської мови, психологічною підтримкою та навіть доглядом за дітьми.

Довідка Finance.ua:

в яких польських банках громадяни України можуть відкрити рахунок, як це зробити та які документи для цього потрібні;

яку грошову допомогу можуть отримати українці в Польщі;

скільки часу українці можуть перебувати у Польщі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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