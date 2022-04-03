Кожна четверта компанія в Польщі готова найняти біженців з України: дослідження — Finance.ua
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Кожна четверта компанія в Польщі готова найняти біженців з України: дослідження

Вчора 14:30Особисті фінанси
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Кожна четверта компанія в Польщі готова найняти біженців з України: дослідженняКожна четверта компанія в Польщі готова найняти біженців з України: дослідження
Співпрацювати з громадянами України, які втекти від війни, хоче кожне четверте підприємство у Польщі.
Про це йдеться в опитуванні компанії Randstad. Результати дослідження були опубліковані на порталі Money.pl.
Найлегше українцям в Польщі знайти роботу в готельному бізнесі та сфері гастрономії: 47% фірм готові надати робочі місця. При цьому кожна восьма компанія прийняла на роботу біженців.
Достатня кількість вакансій для українців також є у таких сферах:
  • будівництва (33%);
  • промисловості (30%);
  • транспортних або складських послуг (25%).
Більшість компаній мають намір допомагати працівникам з України з навчанням, пошуком житла, вивченням польської мови, психологічною підтримкою та навіть доглядом за дітьми.

Довідка Finance.ua:

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Телеканал 24
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