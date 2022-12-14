Кожен восьмий безготівковий долар в Україні купується через Укрексімбанк — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Кожен восьмий безготівковий долар в Україні купується через Укрексімбанк Сьогодні 23:51 — Фондовий ринок

Шлях до лідерства на валютному ринку. Історія великої трансформації Укрексімбанку.

У 2020 році менеджмент Укрексімбанку поставив собі амбітну мету максимізувати ефективність в сегменті корпоративного банкінгу. Укрексімбанк історично орієнтується на бізнес-клієнтів, які провадять зовнішньоекономічну діяльність, велика частина з яких — компанії державного сектору.

Так в Укрексімі почалася велика трансформація казначейського напрямку.

Очікування наших клієнтів були надвисокі, а рівень послуг, які вони звикли одержувати від корпоративних банків в Україні і світі — це найвищий світовий стандарт.

Конкурентні переваги Укрексім знайшов у швидкості розрахунків за валютними операціями, індивідуальному ціноутворенню та наданні клієнтам доступу до високоякісної аналітики.

2 кроки до лідерства за операціями на валютному ринку України.

Трансформація казначейського бізнесу Укрексімбанку стала можливою завдяки повному оновленню торгової інфраструктури і побудові потужного сейлз-деску.

Оновлена торгова інфраструктура

Головною внутрішньою зміною стала реструктуризація торгової інфраструктури. Укрексімбанк виявився першим в Україні, хто інтегрував пост-трейдингову систему Deal Tracker As a Service від Refinitiv. Крім того, ми впровадили систему управлінського обліку ефективності операцій, створили уніфіковану базу даних по всіх FX операцій клієнтів Банку та налагодили контакт із внутрішніми клієнтами банку.

Потужний сейлз-деск

Серед зовнішніх змін — створення проактивного сейлз-деску, розширення продуктового ряду, а також доступу до високоякісної аналітики фінансових ринків для клієнтів банку.

Сотні форвард і своп угод

Вже влітку 2021 року Укрексімбанк запустив операції форвард та своп, і з того часу було укладено кілька сотень угод із десятками клієнтів, як існуючих, так і щойно залучених. Банк пропонує своїм клієнтам як валютні операції на спотовому ринку, так і деривативні інструменти такі, як форвард та своп.

Зміни в торгових системах дозволили команді сейлз-деску надавати клієнтам котирування в режимі онлайн протягом усієї торгової сесії. А завдяки впровадженню внутрішньої системи обліку валютних угод було значно скорочено час розрахунків з операцій з купівлі-продажу валюти.

Ще однією нашою перевагою стала можливість обслуговування клієнтів з широкого спектра валютних пар. Крім традиційних для українського ринку доларів та євро, Укрексімбанк проводить операції з британським фунтом, польськими злотими, австралійськими та канадськими доларами, чеськими, шведськими, норвезькими, датськими кронами, угорськими форинтами, японськими ієнами, китайськими юанями. Щоб обслуговувати такий потік, а тим більше, значні обсяги, необхідно мати встановлені відносини з великою кількістю іноземних банків, які має Укрексімбанк.

12% ринку валютних операцій в Укрексімбанку

На сьогодні Укрексімбанк є лідером на валютному ринку України: з початку 2022 року частка ринку клієнтських операцій складає 12%. Умовно кажучи, кожну восьму одиницю безготівкової іноземної валюти у межах банківської системи України купують чи продають клієнти нашого банку. Крім того, обсяг операцій клієнтів на валютному ринку в 2021 році перевищив значення 2020 року більш ніж вдвічі, а за підсумками 2022 року очікується приріст ще на 50%.

Зліт Forex-напряму в Ексімі — це швидкість, гнучке ціноутворення й аналітика.

Втім, на цьому банк не буде зупинятись. Щойно в Україні відбудеться нормалізація економічного життя та повернення до лібералізації валютного ринку, ми маємо намір запроваджувати нововведення, заплановані ще до повномасштабного вторгнення. Насамперед, це операції форвард без фізичної поставки та запуск нових електронних рішень для проведення операцій на валютному ринку.

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