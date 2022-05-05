Кожен третій український біженець у Литві знайшов роботу, заробляє до 2 тисяч євро — Finance.ua

Від початку повномасштабного вторгнення росії понад 50 тисяч українських біженців прибули до Литви, 28 тисяч із них — люди працездатного віку, понад 7,6 тисячі уже знайшли роботу.
Про це повідомляє міністерство соціального захисту та праці Литви, передає LRT.
«Українці, які працюють, вже заплатили нашій країні понад 3 млн євро податків. Я дякую роботодавцям, які працевлаштовують українців, котрі приїхали до нашої країни, і запрошую вас продовжити реєстрацію вільних робочих місць у Службі зайнятості», — сказала міністр Моніка Навіцкене.