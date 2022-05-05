Кожен третій український біженець у Литві знайшов роботу, заробляє до 2 тисяч євро — Finance.ua
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Кожен третій український біженець у Литві знайшов роботу, заробляє до 2 тисяч євро

Вчора 12:21Особисті фінанси
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Від початку повномасштабного вторгнення росії понад 50 тисяч українських біженців прибули до Литви, 28 тисяч із них — люди працездатного віку, понад 7,6 тисячі уже знайшли роботу.
Про це повідомляє міністерство соціального захисту та праці Литви, передає LRT.
«Українці, які працюють, вже заплатили нашій країні понад 3 млн євро податків. Я дякую роботодавцям, які працевлаштовують українців, котрі приїхали до нашої країни, і запрошую вас продовжити реєстрацію вільних робочих місць у Службі зайнятості», — сказала міністр Моніка Навіцкене.
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Переважна більшість українців зайнята на роботах, які потребують середньої кваліфікації, кожен десятий — на висококваліфікованій роботі.
Заробітна плата коливається від мінімальної (600 євро) до майже 2 тис. євро. У середньому українець, який працює в Литві, заробляє близько 900 євро.
При цьому на обліку в Службі зайнятості Литви наразі перебувають понад 8,7 тис. громадян України, які шукають роботу.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

За матеріалами: Економічна Правда
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