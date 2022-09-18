Кожен п'ятий біженець у Польщі повернеться в Україну до зими: опитування — Finance.ua

Кожен п'ятий біженець у Польщі повернеться в Україну до зими: опитування Вчора 05:03

У Польщі продовжують вивчати настрої українських біженців — останнє опитування виявило, що 22% учасників планують виїхати додому до зими.

Дослідження показало, що довше в цій країні залишатимуться до 35% українців, які залишили свої будинки через війну, повідомляє на schengenvisasnfo.com

Дослідження провело міжнародне агентство зайнятості Gremi Personal. Усього аналітики опитали 1240 українців, які оселилися в Польщі після початку війни в кінці лютого.

Виявилося, що понад 20% українських біженців у Польщі мають намір повернутися на батьківщину до зими. При цьому 35% опитаних залишаться в Польщі до наступного року.

Терміни повернення після війни ставлять собі 26% відсотків біженців, проте 17% респондентів вказали, що залишаться в Польщі на невизначений термін.

«Мігранти залишаються в Польщі та інших країнах через відсутність надії, оскільки деякі з них втратили житло, у них немає доходу або роботи, або у них навіть є загроза для їхнього життя», — зазначила директор відділу з працевлаштування Ханна Джобольда.

Також за інформацією агентства, багато українців хочуть провести зиму в Польщі через песимістичний прогноз на опалювальний сезон.

«Деякі регіони України не мають стабільного водопостачання та опалення через активні бойові дії. В Україні з початку бойових дій спостерігається зростання безробіття. У той же час Польща пропонує українським іммігрантам більш комфортні умови, особливо для працевлаштування», — зазначили фахівці.

З початком навчального року українки активно пішли працювати

За даними агентства зайнятості, зростає кількість жінок, які бажають працювати, що може бути пов’язано з початком навчального року. Передбачається, що незабаром на ринок праці вийде додаткова кількість українок, яким довелося займатися дітьми в літній сезон.

Аналітик центру зазначив, що прискорення динаміки зайнятості цих жінок очікується вже на початку наступного тижня.

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