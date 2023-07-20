Кожен дев’ятий пенсіонер має електронне пенсійне посвідчення — Finance.ua
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Кожен дев’ятий пенсіонер має електронне пенсійне посвідчення

Казна та Політика
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Електронне пенсійне посвідчення в смартфоні мають 1,2 млн пенсіонерів з 10,5 млн. Тобто кожен дев’ятий пенсіонер. Про це повідомили в пресслужбі сервісу державних послуг «Дія».
Отримати цифрове посвідчення можуть усі пенсіонери, які отримали посвідчення-картку після 2014 року. Для завантаження пенсійного за віком в «Дію» достатньо просто оновити застосунок — і посвідчення підтягнеться автоматично.
Для завантаження спеціального посвідчення в смартфон (наприклад, отриманого у зв’язку з інвалідністю чи втратою годувальника) потрібно:
  1. Оновити застосунок до останньої версії.
  2. У розділі «Документ» прогортати всі документи до крайнього.
  3. Натиснути «Додати документ» — «Пенсійне посвідчення» — «Додати посвідчення».
У разі наявності пенсійного-книжечки його треба обміняти на пенсійне-картку й лише потім завантажити в смартфон.
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