Кожен дев’ятий пенсіонер має електронне пенсійне посвідчення — Finance.ua

Кожен дев’ятий пенсіонер має електронне пенсійне посвідчення Сьогодні 10:15 — Казна та Політика

Електронне пенсійне посвідчення в смартфоні мають 1,2 млн пенсіонерів з 10,5 млн. Тобто кожен дев’ятий пенсіонер. Про це повідомили в пресслужбі сервісу державних послуг «Дія».

Отримати цифрове посвідчення можуть усі пенсіонери, які отримали посвідчення-картку після 2014 року. Для завантаження пенсійного за віком в «Дію» достатньо просто оновити застосунок — і посвідчення підтягнеться автоматично.

Для завантаження спеціального посвідчення в смартфон (наприклад, отриманого у зв’язку з інвалідністю чи втратою годувальника) потрібно:

Оновити застосунок до останньої версії. У розділі «Документ» прогортати всі документи до крайнього. Натиснути «Додати документ» — «Пенсійне посвідчення» — «Додати посвідчення».

У разі наявності пенсійного-книжечки його треба обміняти на пенсійне-картку й лише потім завантажити в смартфон.

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