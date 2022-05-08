Кожен четвертий працездатний українець, що виїхав до Польщі, знайшов там роботу — Finance.ua

Шефернакер водночас зазначає що необхідно розробити системне рішення, над яким уряд вже працює разом зі своїми партнерами, щоб люди, які втекли з України до Польщі, могли адаптуватися і стати самостійними у новій країні.
Чиновник каже, що переселенці з України наразі намагаються самостійно орендувати житло. При цьому він запевнив, що в різних типах центрів державних компаній, уряду та місцевого самоврядування ще є резерв на кілька десятків тисяч місць, де можна розмістити цих людей.
Наразі Польща також пропонує створити додатковий фонд Європейського Союзу для допомоги біженцям з України.
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