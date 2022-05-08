Кожен четвертий працездатний українець, що виїхав до Польщі, знайшов там роботу — Finance.ua

Кожен четвертий працездатний українець, що виїхав до Польщі, знайшов там роботу

Вчора 10:13 — Особисті фінанси

З 400 тисяч українців працездатного віку, які рятуються від війни у Польщі і офіційно зареєстровані, понад 100 тисяч знайшли роботу і легально працюють.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі, уповноважений уряду у справах біженців з України Павел Шефернакер, передає Polskie Radio.

Він вказує, що це явище має світове значення, коли йдеться про вимушених переселенців, і що такого раніше ніколи не було.

Шефернакер водночас зазначає що необхідно розробити системне рішення, над яким уряд вже працює разом зі своїми партнерами, щоб люди, які втекли з України до Польщі, могли адаптуватися і стати самостійними у новій країні.

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Чиновник каже, що переселенці з України наразі намагаються самостійно орендувати житло. При цьому він запевнив, що в різних типах центрів державних компаній, уряду та місцевого самоврядування ще є резерв на кілька десятків тисяч місць, де можна розмістити цих людей.

Наразі Польща також пропонує створити додатковий фонд Європейського Союзу для допомоги біженцям з України.

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