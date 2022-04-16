Косметична мережа L’Occitane закриває свої російські магазини та сайт — Finance.ua
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Косметична мережа L’Occitane закриває свої російські магазини та сайт

Вчора 16:44Фондовий ринок
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Французька косметична мережа L’Occitane закриває всі свої магазини в рф та зупиняє роботу сайту.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Компанія зазначила, що рішуче засуджує невиправдане вторгнення росії в Україну. Протягом останніх тижнів компанія скоротила бізнес-операції в росії та призупинила інвестиції та плани розширення та призупинила продажі в росію.
«З огляду на величезні людські страждання внаслідок ескалації в Україні та для захисту співробітників у всьому світі від потенційної суспільної агресії, ми вирішили закрити власні магазини та веб-сайти електронної комерції в росії», — йдеться в заяві.
Зазначається, продовжить виплачувати зарплату російським працівникам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Економічна Правда
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