Косметична мережа L’Occitane закриває свої російські магазини та сайт — Finance.ua

Косметична мережа L’Occitane закриває свої російські магазини та сайт

Вчора 16:44 — Фондовий ринок

Французька косметична мережа L’Occitane закриває всі свої магазини в рф та зупиняє роботу сайту.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Компанія зазначила, що рішуче засуджує невиправдане вторгнення росії в Україну. Протягом останніх тижнів компанія скоротила бізнес-операції в росії та призупинила інвестиції та плани розширення та призупинила продажі в росію.

«З огляду на величезні людські страждання внаслідок ескалації в Україні та для захисту співробітників у всьому світі від потенційної суспільної агресії, ми вирішили закрити власні магазини та веб-сайти електронної комерції в росії», — йдеться в заяві.

Зазначається, продовжить виплачувати зарплату російським працівникам.

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