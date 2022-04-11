Кошти з гуманітарного рахунку спрямують на відновлення життя у звільнених містах — Finance.ua

Кошти з гуманітарного рахунку спрямують на відновлення життя у звільнених містах

Вчора 11:45 — Казна та Політика

Кошти з гуманітарного рахунку спрямують на відновлення життя у звільнених містах

Міністерство соціальної політики спрямує кошти із гуманітарного рахунку, який відкритий у Національному банку України, на відновлення життя у звільнених від російських загарбників населених пунктах.

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко, передає Мінсоцполітики.

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«Для найшвидшого відновлення життя в деокупованих містах та селищах будуть зроблені всі необхідні кроки від міністерства. Буде надана допомога, в тому числі за рахунок гуманітарного рахунку Міністерства соціальної політики, який був відкритий у Національному банку України», — сказав Кошеленко.

Повідомляється, що під час поїздки до Бучі заступник міністра відвідав гуманітарний штаб міста, який налагодив роботу трьох соціально-гуманітарних центрів для видачі місцевим жителям товарів першої необхідності.

«Дуже добре організована логістика гуманітарної допомоги, її сортування та розподіл. Товари першої необхідності, ліки тощо не тільки надаються тим, хто звертається до центрів, а й доставляються до навколишніх селищ», — прокоментував Кошеленко.

Як повідомлялося, станом на 8 квітня залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики, який Нацбанк відкрив для гуманітарних цілей, становить 320,5 млн грн. Міністерство соцполітики, яке є отримувачем та розпорядником коштів, що надходять на цей рахунок, вже перерахувало з нього понад 76,5 млн грн з метою надання гуманітарної допомоги постраждалим від збройної агресії рф.

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