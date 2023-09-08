Коштує мільйони: ювелірний бренд представив унікальну монету в пам’ять про королеву Єлизавету (фото) — Finance.ua
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Коштує мільйони: ювелірний бренд представив унікальну монету в пам’ять про королеву Єлизавету (фото)

Світ
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Коштує мільйони: ювелірний бренд представив унікальну монету в пам’ять про королеву Єлизавету (фото)
Коштує мільйони: ювелірний бренд представив унікальну монету в пам’ять про королеву Єлизавету (фото)
Монета вартістю близько 18,5 мільйона фунтів стерлінгів з більш ніж 6000 діамантами представлена в річницю смерті королеви Єлизавети. Лондонський бренд East India Company заявив, що ця данина поваги «воістину унікальна». Про це пише Daily Mail.
Монета розміром з баскетбольний м’яч прикрашена 6000 діамантів. Вона була випущена на честь королеви Єлизавети II в першу річницю її смерті.
Артефакт, що отримав назву «Монета Корони», був створений Ост-Індською компанією з Мейфера, щоб відзначити «неминущу спадщину» покійної королеви.
Сама монета важить 1 кг, її прикрашають десять золотих монет меншого розміру і 6426 діамантів. Її вартість оцінюють у 18,5 мільйона фунтів стерлінгів.
Монета покликана об'єднати низку чеснот, які бренд способу життя асоціював із покійною королевою та її правлінням: мужність, справедливість, правда, перемога, доброчинність і сталість.
Коштує мільйони: ювелірний бренд представив унікальну монету в пам’ять про королеву Єлизавету (фото)
Творці монети черпали натхнення в деталізованому куполі собору Святого Павла.
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