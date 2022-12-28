Користувачі смартфонів Google поскаржилися на серйозний брак камери — Finance.ua
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Користувачі смартфонів Google поскаржилися на серйозний брак камери

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У соцмережах почали з’являтися скарги власників Pixel 7 на те, що в їхніх смартфонах без будь-яких причин тріскаєтся скло, що захищає об’єктиви камер. Про це повідомляє видання «PhoneArena».
На момент публікації новини журналісти нарахували близько 10 випадків вияву проблеми. У кожному з них користувачі розповіли, що не впускали і не вдаряли смартфон. Як правило, скло або повністю розсипалося в кишені, або сильно тріскалося та поступово обсипалося під час використання.
«Минуло менше місяця. Жодних ударів — лише повсякденне використання. У сервісному центрі мені сказали, що сам винен. Але я впевнений, що це є брак. Google, будь ласка, виправь це!» — Написав користувач Twitter під ніком CSThrowaway.
У свою чергу, один з користувачів Reddit написав, що після того, як у сервісному центрі йому запропонували поміняти всю задню панель за $200, він поскаржився на проблему в службу підтримки Google. У відповідь ІТ-гігант пообіцяв замінити смартфон.
У PhoneArena зазначили, що скарги почали з’являтися ще листопаді. Виходячи з досвіду власників бракованих екземплярів, журналісти рекомендували у разі виявлення проблеми якнайшвидше сфотографувати дефект та надіслати скаргу разом зі знімками до Google. У такому випадку з’являється ймовірність, що IT-гігант запропонує замінити зламаний пристрій на новий.
За матеріалами:
Portaltele
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