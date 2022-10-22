Корпорація Microsoft збирається скоротити майже 1000 співробітників у декількох підрозділах — Finance.ua
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Корпорація Microsoft збирається скоротити майже 1000 співробітників у декількох підрозділах

Фондовий ринок
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Корпорація Microsoft збирається скоротити майже 1000 співробітників у кількох підрозділах.
Про це повідомляють Axios і Business Insider з посиланням на джерела в компанії.Видання пише, що скорочення, зокрема, охопить такі департаменти, як Xbox і Edge.
У електронному листі MarketWatch представник Microsoft підтвердив цю інформацію: «Як і всі компанії, ми регулярно оцінюємо наші бізнес-пріоритети та відповідно вносимо структурні корегування». У компанії також додали, що продовжуватимуть інвестувати у свій бізнес і наймати в ключових сферах росту в наступному році.
Microsoft планує оприлюднити квартальні прибутки 25 жовтня.
Шість найбільших технологічних компаній США втратили понад $500 млрд у вівторок, після того як було опубліковано звіт про інфляцію в країні.
Капіталізація Microsoft зменшилася на $109,33 млрд, акції компанії впали на 5,5%, що є рекордом з вересня 2020 року.Недавній звіт KPMG показує, що 51% опитаних генеральних директорів заявили, що розглядають можливість скорочення робочих місць у найближчі шість місяців.
За матеріалами:
ua.news
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