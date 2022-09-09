Корейські науковці розробили татуювання, яке моніторить стан здоров’я — Finance.ua
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Корейські науковці розробили татуювання, яке моніторить стан здоров’я

Технології&Авто
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Тепер татуювання може бути не лише способом самовираження і окрасою тіла.
Науковці з Корейського передового інституту науки і технологій створили з рідкого металу та вуглецевих нанотрубок інноваційне електронне чорнило. Воно допомагає відстежувати стан здоров’я людей і функціонує як біоелектрод.
Про це пише видання Reuters, пише news.uaportal.com.
Корейські науковці розробили татуювання, яке моніторить стан здоров’я
Після набивання тату підключають до пристрою електрокардіограми чи до біосенсору. Це робиться для того, щоб виявити в людини можливі проблеми зі здоров’ям.
Набивка надсилатиме на монітор дані про частоту серцевих скорочень людини, а також про глюкозу й лактат у крові. Якщо пацієнт забажає — монітор із даними про його здоров’я можна розмістити у нього вдома.
Дослідники стверджують, що нове чорнило є неінвазивним і містить галій (сріблястий метал, який використовують у напівпровідниках і термоментах). «Коли чорнило наносять на шкіру, то татуювання не стирається навіть при терті», — кажуть в інституті. Надалі дослідники хочуть взагалі відмовитись від біосенсорів.
«У майбутньому ми хочемо підключити бездротовий чіп, що конектиться із чорнилами. Так ми зможемо комунікувати й передавати сигнал між тілом і назад до зовнішнього пристрою», — поділився планами керівник проєкту професор Стів Парк.
За матеріалами:
Finance.ua
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