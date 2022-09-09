Корейські науковці розробили татуювання, яке моніторить стан здоров’я — Finance.ua

Корейські науковці розробили татуювання, яке моніторить стан здоров’я Вчора 00:59 — Технології&Авто

Тепер татуювання може бути не лише способом самовираження і окрасою тіла.

Науковці з Корейського передового інституту науки і технологій створили з рідкого металу та вуглецевих нанотрубок інноваційне електронне чорнило. Воно допомагає відстежувати стан здоров’я людей і функціонує як біоелектрод.

Про це пише видання Reuters , пише news.uaportal.com.

Після набивання тату підключають до пристрою електрокардіограми чи до біосенсору. Це робиться для того, щоб виявити в людини можливі проблеми зі здоров’ям.

Набивка надсилатиме на монітор дані про частоту серцевих скорочень людини, а також про глюкозу й лактат у крові. Якщо пацієнт забажає — монітор із даними про його здоров’я можна розмістити у нього вдома.

Дослідники стверджують, що нове чорнило є неінвазивним і містить галій (сріблястий метал, який використовують у напівпровідниках і термоментах). «Коли чорнило наносять на шкіру, то татуювання не стирається навіть при терті», — кажуть в інституті. Надалі дослідники хочуть взагалі відмовитись від біосенсорів.

«У майбутньому ми хочемо підключити бездротовий чіп, що конектиться із чорнилами. Так ми зможемо комунікувати й передавати сигнал між тілом і назад до зовнішнього пристрою», — поділився планами керівник проєкту професор Стів Парк.

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