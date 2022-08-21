Корейська поліція зможе конфісковувати криптовалюту як оплату штрафів — Finance.ua

Корейська поліція зможе конфісковувати криптовалюту як оплату штрафів Вчора 04:16 — Фінтех і Картки

Корейська поліція зможе конфісковувати криптовалюту як оплату штрафів

Поліція Південної Кореї отримала нові експериментальні повноваження — тепер правоохоронці можуть конфісковувати криптовалюту в людей, які відмовляються сплатити штраф.

Загалом виявлені порушники заборгували державі 763 000 доларів США, і вже у мінімум одного громадянина Кореї забрали токени, коли він не сплатив штраф за порушення ПДР.

Корейські ЗМІ також повідомляють, що ще один злісний неплатник штрафів володів криптовалютою на суму 38 000 доларів, у той час, як його заборгованість сягала близько 2000 доларів.

За словами національного поліційного агентства Південної Кореї Joongboo Ilbo, відомство проводить пілотний проект «вилучення криптовалютних активів» у штаб-квартирі поліції міста Гунпо, що у провінції Кьонгі. У рамках проекту офіцери поліції отримали наказ перевірити, чи володіють особи, які вчасно не сплачують штрафи, токенами на державних криптовалютних біржах. Якщо інформація підтверджується, полісмени отримують повноваження заморожувати криптовалютні гаманці та отримувати ордери, які дозволяють конфіскувати монети.

У разі успішності пілотного проекту уряд Південної Кореї впровадить такі повноваження для поліцейських відділків по всій країні.

noworries За матеріалами:

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