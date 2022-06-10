Корея виділить понад мільйон доларів на підтримку українських АЕС — Finance.ua

Корея виділить понад мільйон доларів на підтримку українських АЕС
Південна Корея надасть 1,2 мільйона доларів США для підтримки безпечної експлуатації українських атомних електростанцій (АЕС).
За інформацією МЗС країни, підтримку буде надано через міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) для відряджання персоналу МАГАТЕ і закупівлі обладнання, необхідного для вжиття заходів безпеки на об’єктах, пише CNN.
«Наш уряд активно підтримуватиме зусилля МАГАТЕ з безпечної експлуатації атомних електростанцій в Україні, а також братиме участь в інших міжнародних зусиллях, пов’язаних з мирним використанням атомної енергії», — додали в міністерстві.
У середу, 8 червня, на зустрічі із заступником міністра закордонних справ України Дмитром Сеником у Сеулі міністр закордонних справ Кореї Пак Джин висловив жаль з приводу війни в Україні.
Нагадаємо, раніше уряд Південної Кореї погодив обмеження щодо російської федерації та білорусі за вторгнення в Україну. Країна припиняє постачати в ці держави 57 нестратегічних товарів.