Кордон з Польщею хочуть розвантажити двома новими пунктами пропуску — Finance.ua
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Кордон з Польщею хочуть розвантажити двома новими пунктами пропуску

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Найближчим часом на кордоні з Румунією відбудеться відкриття двох пунктів пропуску.
Про це на брифінгу повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
«На кордоні з Польщею зараз спостерігається найгостріша ситуація. Але загалом, є Румунія, де у найближчі тижні відкриються ще два додаткових пункти пропуску в рамках нашого проекту. І це також розвантажить цей напрямок», — заявив Кубраков.
Він зазначив, що наразі планується відкриття багатьох додаткових пунктів пропуску на кордонах з країнами ЄС для того, щоб розвантажити інші напрямки.
Зокрема, Кубраков висловив сподівання, що 4 жовтня також може відбутися відкриття пункту пропуску на кордоні з Польщею.
«За такий нетривалий проміжок часу багато чого робиться з нашого боку. Єдине, що трохи відстає фітосанітарна служба з польської сторони. Але, сподіваємося, що це питання також буде вирішено», — додав Кубраков.
За матеріалами:
УНН
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