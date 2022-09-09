Кордон з Польщею хочуть розвантажити двома новими пунктами пропуску — Finance.ua

Кордон з Польщею хочуть розвантажити двома новими пунктами пропуску Вчора 19:45

Найближчим часом на кордоні з Румунією відбудеться відкриття двох пунктів пропуску.

Про це на брифінгу повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

«На кордоні з Польщею зараз спостерігається найгостріша ситуація. Але загалом, є Румунія, де у найближчі тижні відкриються ще два додаткових пункти пропуску в рамках нашого проекту. І це також розвантажить цей напрямок», — заявив Кубраков.

Він зазначив, що наразі планується відкриття багатьох додаткових пунктів пропуску на кордонах з країнами ЄС для того, щоб розвантажити інші напрямки.

Зокрема, Кубраков висловив сподівання, що 4 жовтня також може відбутися відкриття пункту пропуску на кордоні з Польщею.

«За такий нетривалий проміжок часу багато чого робиться з нашого боку. Єдине, що трохи відстає фітосанітарна служба з польської сторони. Але, сподіваємося, що це питання також буде вирішено», — додав Кубраков.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.