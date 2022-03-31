«Контрактів потрібно дотримуватися». Німеччина та Франція не платитимуть за газ у рублях — Finance.ua

«Контрактів слід дотримуватися, всі сторони, які я чув, погоджуються з цим», — заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.
Він уточнив, що для Німеччини та Франції дуже важливо, щоб усіх умов контрактів дотримувалися.
«Для нас важливо дати сигнал: ми не дозволимо путіну нас шантажувати», — додав він.
Такої самої думки міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер.
«Договори в євро мають бути оплачені в євро і будуть оплачуватись у євро», — зазначив він.
Нагадаємо, президент росії путін підписав указ, згідно з яким всі розрахунки за газ з європейськими країнами повинні перевести в рублі. За його словами, для цього покупцям пропонується відкрити рублеві рахунки в російських банках.