Конкурси на керівників держкомпаній зупинили на час війни, але є виключення — Finance.ua

Конкурси на керівників держкомпаній зупинили на час війни, але є виключення

Вчора 14:26 — Казна та Політика

Конкурси на керівників держкомпаній зупинили на час війни, але є виключення

Кабінет Міністрів на період воєнного стану зупинив конкурси з відбору керівників та членів наглядових рад державних підприємств. Однак це не стосується членів наглядових рад державних банків та «Укренерго», «Укргідроенерго», НАК «Нафтогаз України», «Укрпошта», портів, аеропорту «Бориспіль» та «Енергоатома».

Про це свідчить постанова від 31 травня 2022 р. № 643

Згідно з постановою:

не проводиться конкурсний відбір керівників, голів виконавчих органів та членів наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки;

зупиняється конкурсний відбір керівників, голів виконавчих органів та членів наглядових рад суб’єктів господарювання, оголошений до моменту введення в дію воєнного стану;

призначення на посаду керівників, та членів наглядових підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, здійснюється суб’єктом управління об’єктами державної власності без конкурсу за погодження з Кабміном на строк, який не перевищує строку дії воєнного стану та трьох місяців після його припинення або скасування.

Водночас норми постанови не застосовуються до проведення конкурсного відбору членів наглядових рад «Укренерго», «Укргідроенерго», НАК «Нафтогаз України», «Укрпошта», державних підприємств «Адміністрація морських портів України», «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» і «Енергоатом», а також членів наглядових рад державних банків.

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