Конкурсна комісія затвердила голову САП — Finance.ua
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Конкурсна комісія затвердила голову САП

Казна та Політика
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Конкурсна комісія затвердила голову САП
Конкурсна комісія затвердила голову САП, www.ukrinform.ua
Конкурсна комісія затвердила Олександра Клименка керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні комісії у вівторок, 19 липня.
Також комісія ухвалила рішення подати на розгляд генеральному прокурору подання про призначення Клименка на посаду керівника САП.
18 липня президент Володимир Зеленський закликав призначити голів САП та НАБУ. Затвердження нового керівництва антикорупційних органів є дуже важливим, наголосив глава держави.
Олександр Клименко народився у 1986 році. Закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого у Харкові. У березні 2010 року почав працювати в органах внутрішніх справ у Києві. З 2015 року Клименко працював старшим слідчим у Нацполіції. Він розслідував справи щодо розкрадання майна та коштів, у тому числі й на Укрзалізниці.
У березні 2016 року Клименко брав участь у конкурсі до Національного антикорупційного бюро та став детективом, потім — старшим детективом, а у листопаді 2017 — керівником відділу.
Він розслідував справи екс-нардепа Олександра Онищенка, екс-керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова та нинішнього заступника голови Офісу президента Олега Татарова, який відповідає за направлення правоохоронних органів. Він також очолює групу прокурорів у справі екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
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