Конкурент Xiaomi зайнявся виробництвом роботів — Finance.ua

Конкурент Xiaomi зайнявся виробництвом роботів Сьогодні 02:46 — Фондовий ринок

Компанія Oppo, яка є конкурентом Xiaomi, готує до прем’єри свого першого робота. Його презентацію заплановано на 15 грудня. Робот-собака буде представлена широкому загалу на Oppo Inno Day.

Вендор із Піднебесної опублікував у своєму YouTube-каналі відеоролик із роботизованим псом Qric. Назва роботизованого механізму розшифровується як Quadrupedal Robotic with Intelligent Controller, що в буквальному перекладі означає чотириногий робот з ШІ-контролером.

Компанія виробник позиціонує новинку як робота-компаньйона. В опублікованому на YouTube ролику показано взаємодію роботизованого механізму з маленьким хлопчиком.

Технічні характеристики Qric компанією Oppo не розкриваються. На відео видно, що голова робота усіяна різними датчиками та камерами. Відомо, що робот буде випущений компанією-виробником тиражем 1000 екземплярів. Вартість Qric складе 1550 USD.

prostomob За матеріалами:

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