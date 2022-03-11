Конгрес США остаточно схвалив допомогу Україні на 13,6 млрд доларів — Finance.ua

Конгрес США остаточно схвалив допомогу Україні на 13,6 млрд доларів

Конгрес США остаточно схвалив допомогу Україні на 13,6 млрд доларів

Американський Сенат схвалив виділення 13,6 млрд доларів допомоги Україні.

Про це повідомляє « АР ».

Як зазначається, близько половини цієї суми спрямовано на озброєння та оснащення України, а також на витрати Пентагону на відправку американських військ в інші країни Східної Європи.

Решта суми включає гуманітарну та економічну допомогу, зміцнення оборони союзників у регіоні та захист їхніх енергетичних ресурсів та потреб у кібербезпеці.

Документ направлений на підпис президенту США Джо Байдену. Він сказав, що готовий підписати законопроєкт.

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