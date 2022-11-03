Конференція FinTech Ukraine 2022. Жива зустріч лідерів екосистеми фінтех — Finance.ua

Конференція FinTech Ukraine 2022. Жива зустріч лідерів екосистеми фінтех Вчора 10:05 — Особисті фінанси

Конференція FinTech Ukraine 2022. Жива зустріч лідерів екосистеми фінтех

Стійкість та стабільність бізнесу в умовах екстремальної невизначеності та нескінченної низки форс-мажорних обставин військового часу — це надскладне завдання.

Звужується попит на традиційні фінансові продукти та послуги через міграцію та втрату платоспроможності населення. Змінюються пріоритети, вподобання та потреби споживачів. Коригуються правила ведення бізнесу, вводять нові регуляторні вимоги та обмеження для компаній фінансового сектору. Щоб вистояти в новій реальності, бізнес має дуже швидко трансформуватися, перелаштовуватися, знаходити нові точки росту.

18 листопада в Києві пройде офлайн конференція FinTech Ukraine 2022. Лідери екосистеми фінтех України зберуться під одним дахом для обговорення викликів сьогодення та реальних шляхів їх подолання за допомогою технологій майбутнього.

Протягом одного дня учасники отримають концентрат інформативних виступів про новації та тренди, що рухають фінансову галузь вперед, як змінилися потреби та портрет клієнтів в умовах війни і як з цим працювати, майбутні плани регуляторної політики фінтех напрямку, успішні кейси банків та фінансових компаній з оптимізації бізнес процесів, впровадження нових продуктів та освоєння нових ринків. А головне — змогу поспілкуватися наживо в колі однодумців та колег.

Серед учасників: регулятори, представники найпрогресивніших банків, компаній фінансової, телеком та IT-галузей, професіонали за напрямками цифрової трансформації та постачальники інноваційних фінтех рішень.

Під час заходу інсайтами поділяться:

засновник та CEO izibank, Анна Тігіпко;

директор групи консультування з питань IT та кібербезпеки, KPMG в Україні, Віталій Весельський;

керівник зі стратегічних партнерств в Україні та Центральній Європі, Binance, Єгор Аветисов;

CEO SalesDoubler Kazakhstan, Женіс Мухієв;

СЕО MyCredit, Владислав Білан;

директор з розвитку бізнесу Kantar, Кирил Єжов;

керівник проєкту NEOBANK, Оксана Мунтян;

представники НБУ, ПВБКІ, ВАФК, Київстар, Visa та інших компаній.

Конференція FinTech Ukraine 2022 — це чудова можливість розширити свою мережу контактів, поділитися власним досвідом та дослухатися порад експертів і колег.

Організатори, популярні сайти про фінанси та інвестиції Minfin.com.ua і Finance.ua, потрубувалися про безпеку і комфорт учасників конференції офлайн: локація для проведення заходу має бомбосховище, обладнане всіма необхідними технічними засобами на випадок повітряної тривоги або відключення електроенергії. Місце проведення конференції (з метою безпеки) не оголошуєть публічно, натомість повідомляється кожному учаснику індивідуально в його особистому квитку на захід.

За бажанням до конференції також можна долучитися в зручному онлайн форматі дистанційно або переглянути запис відео в зручний час.

Обидва формати участі доступні. Деталі про конференцію та умови участі — на сайті конференції за посиланням нижче.

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