Концепція перебудови Кабміну: кількість міністерств зменшать із 20 до 14 — Finance.ua

Концепція перебудови Кабміну: кількість міністерств зменшать із 20 до 14 Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

9 листопада на черговій нараді Президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, віце-прем’єрами та кількома членами уряду була узгоджена чергова концепція перебудови Кабінету міністрів.

Про це пише ZN.ua.

У виданні зазначили, що кількість міністерств у Кабміні планують скоротити до 14. Наразі їх в наявності 20.

Міністерство розвитку громад та територій, Міністерство інфраструктури і Урядовий офіс з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій об’єднали між собою у Міністерство розвитку інфраструктури і територій.

Міністерству культури та інформаційної політики додадуть розв’язання питання європейської та євроатлантичної інтеграції і перейменують у Міністерство Євроінтеграції, культури та інформаційної політики.

Міністерство економіки, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) і Міністерство аграрної політики та продовольства об’єднають у Міністерство економічного розвитку.

Міністерство цифрової трансформації, Національне агентство України з питань державної служби (державну службу) і Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) об’єднають у Міністерство цифрової трансформації.

Міністерство у справах ветеранів і Міністерство соціальної політики — у Міністерство у справах ветеранів і соціальної політики.

Міністерство екології змінить назву на Міністерство екології та природних ресурсів.

Без змін залишаються:

Міністерство енергетики,

Міністерство закордонних справ,

Міністерство фінансів,

Міністерство юстиції,

Міністерство внутрішніх справ,

Міністерство оборони,

Міністерство освіти і науки,

Міністерство охорони здоров’я.

Також планується виокремити так званий Центр уряду для координації стратегій й програм міністерств. Він безпосередньо підпорядкований прем’єр-міністру.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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