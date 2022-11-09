Концепція перебудови Кабміну: кількість міністерств зменшать із 20 до 14 — Finance.ua

Концепція перебудови Кабміну: кількість міністерств зменшать із 20 до 14
9 листопада на черговій нараді Президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, віце-прем’єрами та кількома членами уряду була узгоджена чергова концепція перебудови Кабінету міністрів.
Про це пише ZN.ua.
У виданні зазначили, що кількість міністерств у Кабміні планують скоротити до 14. Наразі їх в наявності 20.
- Міністерство розвитку громад та територій, Міністерство інфраструктури і Урядовий офіс з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій об’єднали між собою у Міністерство розвитку інфраструктури і територій.
- Міністерству культури та інформаційної політики додадуть розв’язання питання європейської та євроатлантичної інтеграції і перейменують у Міністерство Євроінтеграції, культури та інформаційної політики.
- Міністерство економіки, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) і Міністерство аграрної політики та продовольства об’єднають у Міністерство економічного розвитку.
- Міністерство цифрової трансформації, Національне агентство України з питань державної служби (державну службу) і Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) об’єднають у Міністерство цифрової трансформації.
- Міністерство у справах ветеранів і Міністерство соціальної політики — у Міністерство у справах ветеранів і соціальної політики.
- Міністерство екології змінить назву на Міністерство екології та природних ресурсів.
Без змін залишаються:
- Міністерство енергетики,
- Міністерство закордонних справ,
- Міністерство фінансів,
- Міністерство юстиції,
- Міністерство внутрішніх справ,
- Міністерство оборони,
- Міністерство освіти і науки,
- Міністерство охорони здоров’я.
Також планується виокремити так званий Центр уряду для координації стратегій й програм міністерств. Він безпосередньо підпорядкований прем’єр-міністру.
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