Кому з працівників культури та ЗМІ дали «бронь» від мобілізації — Finance.ua

Кому з працівників культури та ЗМІ дали «бронь» від мобілізації Сьогодні 19:21 — Особисті фінанси

Бронювання від мобілізації надають діячам культури, які є працівниками стратегічних підприємств. Це стосується, зокрема, низки медійників.

Про це повідомляє в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

«На сьогодні бронювання військовозобов'язаних реалізується в тих підприємствах та закладах, зокрема культурної та інформаційної сфери, які належать до категорії стратегічних. У кожному закладі культури та інформаційної сфери, яка належить до стратегічного напряму, ми забезпечили бронювання 50% військовозобов'язаних. Це, зокрема, і Суспільне телебачення, і „Укрінформ“, і деякі інші медіаорганізації та телеканали», — сказав він.

Карандєєв назвав непростим питання про бронювання діячів культури у широкому сенсі. На його думку, працівники культури теж роблять внесок у посилення обороноздатності України, стійкості суспільства та посилення позицій нашої країни за кордоном.

«Кожен і кожна з нашої сфери робить свій внесок у майбутню перемогу. Хтось їде на фронт, хтось працює в прифронтовій зоні, займається волонтерською діяльністю, багато працює з нашими військовими в шпиталях, хтось виступає за кордоном, збирає кошти для наших Збройних сил. Хтось працює в закладах культури, де вони працювали до цього, і люди ходять, дивляться їхні вистави, дивляться концерти, читають книжки цих людей», — додає Карандєєв.

Він наголосив, що спеціальне бронювання для діячів культури, які не є працівниками підприємств, закладів та організацій, віднесених до стратегічного напряму, неможливе і не відбувається.

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