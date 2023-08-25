Кому потрібна посвідка для повернення в Україну, та як її отримати: інструкція — Finance.ua
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Кому потрібна посвідка для повернення в Україну, та як її отримати: інструкція

Особисті фінанси
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Кому потрібна посвідка для повернення в Україну, та як її отримати: інструкція
Кому потрібна посвідка для повернення в Україну, та як її отримати: інструкція
Втрата або крадіжка паспорта за кордоном обертається для українців більшою проблемою, якщо незабаром їм треба повертатися додому. Для цього можна оформити посвідчення на повернення в Україну.
У яких випадках видається такий документ та куди звертатися українцям в іншій країні, розповідає yavp.pl.

Як оформити «білий паспорт» українцям у Польщі

Якщо паспорт загубили або його вкрали у Польщі, українцям слід діяти за таким планом:
  • найперше — звернутися до найближчого відділку поліції та отримати довідку або інший офіційний документ про те, що там отримали заяву про втрату паспорта. Чекати, поки поліція буде знайде документ, не обов’язково.
  • із довідкою з поліції слід прийти до найближчої консульської установи. Варто взяти із собою усі наявні документи, що підтверджують громадянство України або посвідчують особу (наприклад, «внутрішній» паспорт). Підійдуть і копії документів. Ці дані допоможуть консулу у підтвердженні особи та прискорять процедуру.
  • після підтвердження належності до громадянства України консул оформить посвідчення особи на повернення в Україну. Його ще називають «білий паспорт» за колір обкладинки.
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Посвідчення особи — це альтернатива паспорту, яке має строк дії до 30 днів. Цей документ дає право повернутися в Україну, але не подорожувати в інші країни.
Це посвідчення особи на повернення в Україну можна оформити в консульських установах позачергово — у дні прийому громадян.
Також «білий паспорт» можуть видати в інших випадках:
  • у разі закінчення строку дії існуючого закордонного паспорта;
  • пошкодження чинного закордонного паспорта;
  • якщо громадянин України ніколи раніше не оформлював закордонний паспорт (у тому числі для новонароджених дітей).

Кому та як можна оформити посвідчення дистанційно

Оформлювати посвідчення на повернення в Україну можна й дистанційно — для громадян України, які опинилися в рф без документів. Це дозволить їм виїхати через треті країни, зокрема, Естонію, Латвію, Литву, Грузію.
Органи Державної міграційної служби України оформлюють посвідчення в Україні.
Звернутися щодо підготовки посвідчення можуть: один з батьків або інший законний представник особи віком до 18 років; подружжя; повнолітні діти; рідні брати/сестри.
Посвідчення можуть оформити й на підставі офіційного звернення Мінреінтеграції (гаряча лінія 1548). Термін дії такого посвідчення — 3 місяці.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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