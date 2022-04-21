Хто отримає першим допомогу від ООН — Finance.ua

Хто отримає першим допомогу від ООН

Вчора 11:00 — Особисті фінанси

Пенсіонери зі статусом ВПО та пенсією до 3000 грн будуть пріоритетною категорією під час призначення додаткової грошової підтримки від ООН.

Про це повідомляє Пенсійний кур’єр.

Про це заявили у Мінсоцполітиці після підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва з УВКБ ООН в Україні.

Загалом грошову допомогу від ООН отримають найменш захищені громадяни з категорії внутрішньо переміщених осіб.

Вони отримуватимуть додатково по 2220 грн на кожного члена сім’ї на місяць протягом трьох місяців.

Допомога від держави у розмірі 2000 грн на дорослого та 3000 грн на дитину чи особу з інвалідністю при цьому зберігається.

Додатково подавати заявку на отримання допомоги від ООН не потрібно — вона призначатиметься автоматично на основі відомостей Єдиної інформаційної бази даних про ВПО.

Програма охопить понад 200 тисяч внутрішніх переселенців.

Довідка Finance.ua:

Як вимушеним переселенцям отримати статус безробітного, якщо документи втрачено. Реєстрація відбувається за місцем перебування громадянина в будь-якому центрі зайнятості України.Внутрішньо переміщена особа, яка звільнилась, але не має документів, що підтверджують факт звільнення, періоди трудової діяльності та страхового стажу, отримує статус безробітного без вимог, що застосовуються за звичайної процедури.

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